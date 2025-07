L’irresistibile e pluripremiata serie comica acclamata dalla critica è tornata su Netflix

Schitt’s Creek è nuovamente disponibile su Netflix, rendendo felici tutti coloro che avevano iniziato a seguire la celebre serie canadese prima della sua rimozione dal catalogo nel 2022. Dopo il passaggio dei diritti di streaming a Hulu, la sitcom da sei stagioni che ha raccolto un successo internazionale torna ora accessibile per gli spettatori italiani. L’opera, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, si prepara a essere protagonista delle ultime giornate dell’anno e dell’inizio del 2025.

Leggi anche: Can Yaman, non lo vedremo più in “Viola come il mare”: ecco il motivo

Leggi anche: “Il Mostro”: la serie Netflix sul caso di Firenze arriva il 22 ottobre (Teaser)

Trama di Schitt’s Creek: la storia della famiglia Rose

La serie Schitt’s Creek combina in modo efficace umorismo, emozioni e un cast di altissimo livello. Ideata da Eugene e Dan Levy, la narrazione segue le vicende della famiglia Rose, che, dopo aver perso la propria fortuna, si ritrova come unico possedimento la cittadina di Schitt’s Creek, acquistata per scherzo anni prima. Costretti a trasferirsi in un modesto motel, i membri della famiglia devono affrontare il cambiamento radicale della loro quotidianità, adattandosi a una nuova realtà che offre momenti di comicità e riflessione.

Il cast di Schitt’s Creek: attori e protagonisti

Uno degli aspetti distintivi di Schitt’s Creek è il suo cast. Eugene Levy e Catherine O’Hara interpretano i coniugi Johnny e Moira Rose, offrendo una sintonia attoriale unica e una comicità di grande impatto. Accanto a loro, Dan Levy e Annie Murphy nei ruoli dei figli David e Alexis, crescono nel corso delle stagioni da personaggi inizialmente superficiali a figure più profonde e apprezzate dal pubblico.

Riconoscimenti e premi di Schitt’s Creek

Schitt’s Creek si è distinto per il numero di riconoscimenti ottenuti nel panorama televisivo internazionale. La serie ha conquistato 9 Emmy Awards, tra cui quello per la Miglior Serie Comica, oltre a premi individuali per tutti i protagonisti principali nella stessa edizione, stabilendo un record storico. Gli abiti eccentrici di Moira Rose, interpretata da Catherine O’Hara, sono diventati un simbolo iconico dello show.

Disponibilità su Netflix: quando vedere Schitt’s Creek

Tutti gli episodi delle sei stagioni di Schitt’s Creek sono accessibili su Netflix a partire dal 31 dicembre 2024. Gli spettatori possono così godere dell’intera saga della famiglia Rose in streaming.

Dettagli e informazioni tecniche su Schitt’s Creek

Titolo originale: Schitt’s Creek

Schitt’s Creek Genere: Commedia , Dramma

, Dramma Paese di produzione: Canada

Anno di produzione: 2015-2020

2015-2020 Durata: 6 stagioni, 80 episodi

6 stagioni, 80 episodi Regia: Vari registi tra cui Dan Levy ed Eugene Levy

Trailer ufficiale di Schitt’s Creek