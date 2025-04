Come sta Shade, il cantante rompe il silenzio dopo l’infezione ai polmoni

Personaggi TV. Dopo giorni di totale assenza dai social e dal mondo dello spettacolo, Shade rompe finalmente il silenzio, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute con un post diretto e ironico. Il rapper e cantante, che aveva fatto preoccupare pubblico e colleghi per una sua improvvisa sparizione, ha raccontato dal letto dell’ospedale cosa gli è accaduto. “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene”, ha scritto, “ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico coi miei”. Poi ha ironizzato: “Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui”. Un modo sarcastico per sdrammatizzare una situazione tutt’altro che leggera, che lo ha costretto a un ricovero urgente.

L’infezione ai polmoni e il ricovero d’urgenza

Il cantante ha poi deciso di spiegare cosa lo ha portato in ospedale: una seria infezione ai polmoni che lo ha messo davvero in difficoltà. “Eccomi qui sono ancora vivo, nonostante i titoloni. Vi spiego cosa mi è successo. Quelli che vedete in alto sono polmoni sani. Quelli in basso… beh, sono i miei”. In un’immagine pubblicata, Shade ha mostrato le lastre dei propri polmoni, ironizzando sulla situazione: “Sembra che qualcuno ci abbia infilato dentro la sua sbobba”.

Mercoledì, infatti, ha smesso di respirare. Da lì, la corsa al pronto soccorso, l’intervento dei medici e il trasferimento in un reparto più attrezzato per la gestione del suo caso. “Hanno fatto sì che respirassi di nuovo… mannaggia!” ha detto con il suo consueto tono scherzoso.

