Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è finita? Cosa sta accadendo

Personaggi Tv. Sembravano una delle coppie più affiatate dello showbiz italiano, ma oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si ritrovano al centro del gossip. Il motivo? Lontani dai riflettori proprio nei giorni delle festività pasquali, hanno fatto scattare l’allarme tra i fan: Pasqua separati, nessuna foto insieme e un silenzio social insolito per due personaggi così attivi online. Ma la domanda che tutti si pongono è: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati veramente? Ci sono diversi indizi che rivelerebbero una crisi tra i due. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Sognando Ballando con le stelle”, Miccio al posto di Mariotto? Milly Carlucci rompe il silenzio

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, svelato il cast completo: ecco i nomi dei naufraghi

Il dettaglio che ha fatto tremare i fan

Tutto è iniziato da un’assenza: Ignazio, di solito molto presente su Instagram, ha disertato i social. Cecilia, invece, ha trascorso la Pasqua in Toscana con la famiglia, mentre di lui nessuna traccia, né online né al suo fianco. Questo ha acceso i riflettori su una presunta crisi tra i due, alimentata da indiscrezioni su una possibile rottura o addirittura un matrimonio al capolinea. Ma scavando un po’ più a fondo, emerge una possibile spiegazione ben diversa: pare infatti che Ignazio stia affrontando un grave lutto personale, dovuto alla morte improvvisa di un caro amico. Un dolore silenzioso, che lo avrebbe spinto ad allontanarsi per un po’ dalla ribalta. A sostegno dell’ipotesi che la relazione non sia conclusa, c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan: nelle ultime foto pubbliche, Ignazio indossa ancora la fede nuziale. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Cainelli, il colpo di scena dopo il “Grande Fratello”: cosa succede

Leggi anche: “The Couple”, l’aneddoto fuori dal comune di Brigitta su Papa Francesco

Cecilia incinta? Il gossip cambia direzione

Nel frattempo, il gossip si sposta su un altro fronte: Cecilia Rodriguez potrebbe essere incinta. Il rumor si è acceso dopo che, in un video Instagram, alcuni follower hanno notato delle presunte ecografie sul frigorifero alle spalle della modella. Un dettaglio sfuggito o un indizio volutamente lasciato lì? Secondo fonti vicine alla coppia, la voce sarebbe fondata e l’annuncio potrebbe arrivare a breve. Se confermato, questo spiegherebbe il desiderio della coppia di vivere questo momento con discrezione, lontano dal chiacchiericcio mediatico. C’è un altro indizio che porterebbe a pensare ad una crisi tra i due.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva