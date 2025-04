Chiara Cainelli, il colpo di scena dopo il “Grande Fratello”: cosa succede

Personaggi Tv. La notizia che ha scosso i fan del Grande Fratello è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Shaila Gatta ha deciso di smettere di seguire Chiara Cainelli sui social. Un gesto che ha fatto drizzare le antenne ai fan del Grande Fratello, che da tempo seguono con passione le vicende del trio formato da Zeudi De Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Ma cosa ha scatenato questo terremoto? (Continua dopo le foto)

Shaila prende le distanze da Chiara dopo il “Grande Fratello”: il motivo

Le voci di una possibile rottura tra le tre ex gieffine si sono intensificate dopo che alcuni utenti su X hanno notato strani movimenti social da parte di Shaila. La ex velina di Striscia la notizia avrebbe smesso di seguire Chiara proprio dopo una cena “sospetta” con Lorenzo Spolverato, ex fidanzato della Gatta. Un dettaglio che ha acceso i riflettori su una possibile crisi nel trio. Shaila si sarebbe sentita pugnalata alle spalle da quella che riteneva un’amica al tempi del Grande Fratello? Questo è il sospetto di molti. Ma c’è dell’altro. (Continua dopo le foto)

Il trio Zeudi, Shaila e Chiara si scoglie

Ma non è tutto: l’assenza di contenuti condivisi tra le tre ragazze non è passata inosservata. Mentre Zeudi sembra mantenere un rapporto stretto con Shaila, come dimostrato da un video in cui le due ballano insieme, il pubblico si interroga su cosa stia realmente accadendo dietro le quinte. “Shaila che unfollowa Chiara che è a cena con Lorenzo ma controllata a vista d’occhio dal nano perché a cena o con lui o proprio niente cena. Inizia il dramaaa, finalmente”, scrive un utente su X, riassumendo perfettamente il clima di attesa e curiosità che si respira tra i fan.

