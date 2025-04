“The Couple”: presto in arrivo le due protagoniste di “Uomini e donne”? Cosa c’è dietro la decisione

News Tv. “The Couple”: presto in arrivo le due ex di “Uomini e donne”? Cosa c’è dietro la decisione. Il reality show condotto da Ilary Blasi sull’ammiraglia Mediaset, non sta riuscendo a decollare come sperato. Nonostante la partecipazione di numerosi concorrenti, il programma ha visto un netto calo negli ascolti, con una platea di spettatori che si è rapidamente dileguata dopo la prima puntata. Ma ora a stuzzicare la curiosità è arrivata una nuova indiscrezione su due possibili nuove concorrenti direttamente dal cast di “Uomini e donne”. Cosa succede.

Nuovi concorrenti a “The Couple”: cosa succede

Per cercare di raddrizzare la situazione dei bassi ascolti di “The Couple” e recuperare l’interesse del pubblico, gli autori starebbero pensando di inserire nuovi concorrenti. Tra le ipotesi più accreditate, quelle che riguardano due personaggi molto amati dal pubblico di Uomini e Donne. Ma cosa potrebbe portare queste due star nel contesto di The Couple? E quali dinamiche potrebbero scatenare? La scelta di fare subentrare potrebbe nascondere una ragione ben precisa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le due protagoniste di Uomini e Donne pronti a fare il grande salto?

Se c’è una cosa che i telespettatori di Uomini e Donne sanno bene, è che le storie d’amore, i litigi e le rivalità sono gli ingredienti fondamentali che fanno scattare la passione. E se c’è una coppia che ha sempre mantenuto alta l’attenzione, quella è senza dubbio composta da Gemma Galgani e Ida Platano. Le due donne si sono conosciute nel trono over del programma di Maria De Filippi, creando una forte amicizia che ha conquistato il pubblico. Gemma, ancora oggi, è una delle figure più emblematiche del parterre femminile del trono over, mentre Ida ha preferito abbandonare il programma dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi nella sua vita sentimentale. (Continua a leggere dopo la foto…)

