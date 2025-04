News Tv. Tra le numerose puntate che hanno segnato la storia di “Don Matteo“, una in particolare è rimasta impressa nella memoria collettiva: l’episodio in cui Papa Francesco ha fatto una toccante apparizione, lasciando un messaggio di profonda riflessione. (Continua…)

“Don Matteo”, quella volta in cui il Papa fece la comparsa

Nel vasto panorama delle fiction italiane, poche serie hanno saputo conquistare il cuore del pubblico come “Don Matteo”. Con la sua miscela di giallo, umorismo e spiritualità, la serie ha raccontato per oltre due decenni le vicende di un parroco-detective, interpretato magistralmente da Terence Hill, che con saggezza e umanità ha risolto misteri e aiutato i suoi concittadini. In una putata fece la comparsa anche Papa Francesco, lanciando un messaggio di profonda riflessione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)