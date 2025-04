News Tv. Amici 24, l’ex insegnante stronca il duetto del Serale sui social: “Trashata di basso livello”. Il Serale del talent Amici, come da tradizione, non è solo una gara tra giovani talenti, ma anche un’arena mediatica dove si intrecciano emozioni, rivalità e opinioni sempre più contrastanti. L’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha acceso i riflettori su una performance che ha diviso pubblico e giuria, accendendo una nuova miccia nel dibattito che circonda il programma. (Continua a leggere dopo la foto…)

Amici 24, il Serale si accende tra polemiche, duetti e giudizi taglienti

Non è una novità che il format venga spesso criticato per le sue scelte artistiche e per le dinamiche che ruotano attorno agli allievi. Ma quando le critiche arrivano da figure storiche legate al programma, il rumore si fa inevitabilmente più forte. Il palco di Amici 24 continua a essere non solo un trampolino di lancio per i giovani artisti, ma anche un terreno fertile per accese reazioni da parte di chi segue — o ha seguito da vicino — l'evoluzione del talent. Nel mirino dell'ultima settimana è finito un duetto che, seppur carico di energia, non ha convinto tutti. E a sollevare il polverone è stata una voce ben nota al pubblico della trasmissione.

Amici 24 e il duetto Nicolò-TrigNo: entusiasmo, critiche e tensioni

La scintilla è scoppiata durante la seconda manche dell’ultima puntata del Serale. Dopo l’eliminazione di Francesca, Anna Pettinelli ha deciso di schierare la coppia formata da Nicolò e TrigNo, due tra i volti più dinamici di questa edizione. Il loro duetto su un medley di brani iconici di Raffaella Carrà ha riacceso l’entusiasmo dei fan ma, al tempo stesso, ha innescato critiche feroci.

