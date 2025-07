Corona rivela: “Ho lasciato una fidanzata famosa per la cellulite, ecco chi”

Personaggi tv. È sempre pronto a riaccendere i riflettori, Fabrizio Corona, e questa volta lo fa con una delle sue interviste più crude, sfrontate e — incredibilmente — sincere. Il suo narcisismo è leggendario, ma sotto l’apparente provocazione si nasconde un uomo che non fa nulla per nascondere le sue debolezze, le sue bugie dichiarate e le sue ossessioni. A 50 anni passati, l’ex re dei paparazzi — che tale si proclama ancora oggi — si racconta a La Repubblica con una lucidità disarmante, in bilico costante tra verità e finzione. E se tutto ciò che dice non fosse vero? Oppure peggio: e se lo fosse?

Leggi anche: La famosa del “Grande Fratello” in ospedale, giallo sulla malattia: cosa succede

Fabrizio Corona e la sua ossessione per la fama

Per Fabrizio Corona non esiste una vita normale, “solo adrenalina e follia”. Lui stesso confessa che “l’80% di quel che dico sono bugie”, ma dietro ogni esagerazione c’è una costante: il bisogno di rimanere nell’occhio del ciclone. Che si parli di soldi, donne o televisioni, Corona trasforma ogni dichiarazione in uno show.

In una delle sue uscite più recenti, ha raccontato senza pudore di guidare senza patente “col placet della polizia” e di avere due autisti, uno per il giorno e uno per la notte. “Io non guido perché mi rompo le pal*e”, ha detto. Una frase che, come tante altre, sembra uscita da un copione perfetto per il suo personaggio.

Leggi anche: Gregoraci e Arca intimi: la storica compagna di lui rompe il silenzio

Podcast Falsissimo, la comunicazione secondo Corona

Il nuovo progetto si chiama Falsissimo, un podcast nato su YouTube per rilanciare la figura di Fabrizio Corona nel mondo della comunicazione, ovviamente a modo suo. “È il contrario di Verissimo, che racconta cose false: Falsissimo racconta cose vere”, afferma. Una provocazione bella e buona, ma anche un’operazione editoriale ben pensata: “Un milione di visualizzazioni in due giorni”, annuncia trionfante.

Nel primo episodio ha lanciato una bomba su Raoul Bova, tanto che l’attore ha già preannunciato azioni legali. Ma per Corona la realtà non ha importanza, conta l’effetto. “Sono il re della comunicazione”, proclama, in una continua costruzione — e decostruzione — del proprio mito mediatico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva