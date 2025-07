Daniel Nilsson, convalidato l’arresto: l’ex volto Mediaset rompe il silenzio

Personaggi Tv. Vacanza finita nel peggiore dei modi per Daniel Nilsson, noto volto del programma di Canale 5 Avanti un altro, dove interpreta il personaggio del “Bonus”. Il modello svedese è stato arrestato in Valle d’Aosta dopo una presunta aggressione alla compagna. I carabinieri lo hanno fermato nella notte tra venerdì e sabato e l’arresto è stato ora convalidato dal giudice. Ecco tutto ciò che è emerso finora su un caso che scuote il mondo della televisione.

Convalidato l’arresto: Nilsson resta in carcere

È stata convalidata l’ordinanza di arresto per Daniel Nilsson, che resta detenuto nel carcere di Brissogne, vicino ad Aosta. Il modello, conosciuto per il suo ruolo nel quiz show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari, al quale ha fornito la sua versione dei fatti.

«Il mio assistito ha risposto a tutte le domande e ha dato la sua ricostruzione dell’accaduto» ha dichiarato l’avvocata Valeria Fadda, che difende Nilsson. «Nega di aver colpito la compagna. Parla di un semplice diverbio. Ora siamo fiduciosi». La procura ha comunque chiesto la custodia cautelare in carcere, in attesa della decisione del giudice, attesa nelle prossime ore.

La lite ai piedi del Cervino: la ricostruzione

La serata di vacanza si è trasformata in un incubo. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato, quando Nilsson e la fidanzata si trovavano in soggiorno ai piedi della Gran Becca, il Cervino. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la coppia avrebbe iniziato a discutere in mezzo alla strada. I toni si sono alzati rapidamente fino a degenerare in urla, spintoni e presunte percosse.

A intervenire sono stati i carabinieri, allertati da un passante che ha assistito alla scena. I militari hanno portato entrambi in caserma, dove la donna si è sfogata tra le lacrime: «Non è la prima volta che accade» avrebbe detto, raccontando anche episodi precedenti. Sul suo volto, segni evidenti compatibili con dei colpi, ma nessuna denuncia formale è stata presentata e non risulta alcun referto medico presso l’ospedale Parini di Aosta.

