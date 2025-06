Il settore dello spettacolo è stato scosso dalla tragica scomparsa improvvisa di un attore amato dal pubblico televisivo. Conosciuto per il suo volto inconfondibile, era un punto di riferimento per gli appassionati di serie crime e drama. La notizia è giunta dagli Stati Uniti, colpendo profondamente colleghi, amici e fan sparsi in tutto il mondo.

A soli 41 anni, l’attore si è spento in seguito a una malattia identificata solo pochi mesi fa. La sua carriera, iniziata sui palcoscenici off-Broadway e sviluppatasi attraverso ruoli iconici in televisione, gli aveva garantito un posto speciale nel cuore degli spettatori. Il decesso è stato confermato dal sito The Hollywood Reporter, avvenendo il 27 maggio al Mount Sinai West Hospital di New York.

La perdita è stata quella di Devin Harjes, attore noto per la sua versatilità e profondità interpretativa, in particolare per il ruolo di Jack Dempsey, celebre pugile nella serie «Boardwalk Empire L’impero del crimine» prodotta da HBO. Nato il 29 luglio 1983 a Lubbock, Texas, Harjes si era trasferito a New York per inseguire il sogno della recitazione, alimentato fin dai tempi del college. A febbraio, gli era stato diagnosticato un tumore, che lo ha portato via in pochi mesi.

Harjes ha iniziato la sua carriera nei cortometraggi universitari e nelle produzioni teatrali, per poi affermarsi nella televisione americana con partecipazioni in serie di culto come «Daredevil», dove interpretava Oscar, un infermiere nel carcere di Rikers Island, e «Gotham», dove ricopriva il ruolo della guardia Clyde. Più recentemente, era apparso in «Manifest» interpretando il personaggio ricorrente di Pete Baylor per nove episodi della terza stagione.