“E no, così proprio no”. Aurora Ramazzotti choc generale al matrimonio: tutti notano il dettaglio. E un assenza pesantissima

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non sono più solo un’idea romantica: sono ufficialmente partite. E come ogni evento che si rispetti, hanno già regalato materiale da commento seriale. Dopo anni insieme e l’arrivo del piccolo Cesare Augusto, la coppia ha messo il primo timbro verso l’altare con la cerimonia civile celebrata venerdì 3 luglio a Militello, in Sicilia.

Un passaggio “formale” che però formale lo è fino a un certo punto, perché in rete si è acceso subito il dibattito. Anche perché questa giornata è stata un antipasto del grande ricevimento previsto per il giorno successivo: insomma, la miccia era già pronta.

Con loro, pochi intimi e famiglia stretta. Prima di entrare nel vivo, Aurora e Michelle Hunziker hanno condiviso uno scatto tra le strade del paese: sorrisi, atmosfera da vacanza e sullo sfondo il murale dedicato a Pippo Baudo (che a Militello è di casa, essendo proprio originario del posto). Dettaglio curioso? Quel murale è diventato, di fatto, il “fotobomb” più chiacchierato del pre-cerimonia.

La cerimonia nel monastero di San Benedetto

Poi si arriva al momento clou: dentro il monastero di San Benedetto, Aurora e Goffredo si sono detti il loro primo “sì”. Nelle storie Instagram della futura sposa spunta la foto di coppia con la scritta “Si parte” e l’emoji dell’anello. E fuori, tra gli scatti dei fotografi, Michelle ha riassunto l’emozione con parole che sono già da cornice: “Il cuore pieno d’amore per Auri e Goffo. Ora si aspetta solo il matrimonio”.

Il contesto è da cartolina e la formula è quella intima: monastero, pochi invitati, tanta emozione. La coppia si mostra serena, complice, con quell’aria da “ok, adesso si fa sul serio” che fa impazzire i fan. E infatti gli auguri sono piovuti a valanga.

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