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“E no, così proprio no”. Aurora Ramazzotti choc generale al matrimonio: tutti notano il dettaglio. E un assenza pesantissima

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non sono più solo un’idea romantica: sono ufficialmente partite. E come ogni evento che si rispetti, hanno già regalato materiale da commento seriale. Dopo anni insieme e l’arrivo del piccolo Cesare Augusto, la coppia ha messo il primo timbro verso l’altare con la cerimonia civile celebrata venerdì 3 luglio a Militello, in Sicilia.

Un passaggio “formale” che però formale lo è fino a un certo punto, perché in rete si è acceso subito il dibattito. Anche perché questa giornata è stata un antipasto del grande ricevimento previsto per il giorno successivo: insomma, la miccia era già pronta.

Con loro, pochi intimi e famiglia stretta. Prima di entrare nel vivo, Aurora e Michelle Hunziker hanno condiviso uno scatto tra le strade del paese: sorrisi, atmosfera da vacanza e sullo sfondo il murale dedicato a Pippo Baudo (che a Militello è di casa, essendo proprio originario del posto). Dettaglio curioso? Quel murale è diventato, di fatto, il “fotobomb” più chiacchierato del pre-cerimonia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza dopo la cerimonia civile al monastero di San Benedetto
Dettaglio del look minimal di Aurora Ramazzotti per il matrimonio civile

La cerimonia nel monastero di San Benedetto

Poi si arriva al momento clou: dentro il monastero di San Benedetto, Aurora e Goffredo si sono detti il loro primo “sì”. Nelle storie Instagram della futura sposa spunta la foto di coppia con la scritta “Si parte” e l’emoji dell’anello. E fuori, tra gli scatti dei fotografi, Michelle ha riassunto l’emozione con parole che sono già da cornice: “Il cuore pieno d’amore per Auri e Goffo. Ora si aspetta solo il matrimonio”.

Il contesto è da cartolina e la formula è quella intima: monastero, pochi invitati, tanta emozione. La coppia si mostra serena, complice, con quell’aria da “ok, adesso si fa sul serio” che fa impazzire i fan. E infatti gli auguri sono piovuti a valanga.

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