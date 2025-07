“Ecco la verità”. Raoul Bova e Rocio, il legale di lui rompe il silenzio

Personaggi Tv. La vicenda che coinvolge Raoul Bova e Fabrizio Corona sta incendiando il gossip estivo. Dopo la diffusione di presunti messaggi privati dell’attore, resi pubblici dal portale Falsissimo dell’ex re dei paparazzi, l’attore romano ha deciso di reagire duramente. A parlare è il suo avvocato, che con una nota ufficiale non solo fa chiarezza sulla separazione con Rocío Muñoz Morales, ma annuncia anche l’avvio di indagini da parte della magistratura.

Separazione confermata: Raoul e Rocío si sono lasciati da tempo

A rompere il silenzio è stato l’avvocato David Leggi, che in una dichiarazione ufficiale ha chiarito lo stato attuale del rapporto tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: “Raoul e Rocío, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”. La relazione, dunque, era già giunta al capolinea, lontano dai riflettori.

Un dettaglio importante che ridimensiona di molto lo “scoop” fatto circolare nei giorni scorsi. L’avvocato ha aggiunto che si è in attesa di una decisione della Morales per rendere ufficiale anche in tribunale quella che viene definita “una realtà già nota e indiscutibile”.

L’attacco di Corona e le indagini della magistratura

Al centro della polemica ci sono i presunti messaggi privati che Raoul Bova avrebbe scambiato con un’altra donna, pubblicati online da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Anche se il nome dell’ex paparazzo non viene mai citato nella nota, il riferimento è chiaro. “Sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte”, fa sapere il legale.

Il materiale diffuso sul web è stato definito illecito e l’intera operazione mediatica viene ricondotta a finalità speculative. Per Bova, si tratta di una vera e propria violazione della privacy e di un danno all’immagine, per cui si intendono perseguire tutte le responsabilità legali.

