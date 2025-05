Elena D’Amario incanta ad “Amici”: il suo look floreale vale più di uno stipendio

Nella settima puntata del serale di “Amici” 2025, andata in onda sabato 3 maggio, Elena D’Amario ha catturato l’attenzione del pubblico con un look raffinato e primaverile. La giudice, nota per il suo stile impeccabile, ha sfoggiato un outfit che ha riscosso grande successo tra i fan del programma e gli appassionati di moda. (Continua…)

Leggi anche: “Amici”, ecco qual è il nome dell’eliminato della settima puntata

Leggi anche: “Amici”, Chiara Bacci eliminata: il gesto di Maria lascia tutti a bocca aperta

I dettagli del look di Elena D’Amario

Per l’occasione, Elena D’Amario ha indossato un completo due pezzi composto da un crop top a maniche lunghe e una gonna lunga con spacco laterale, entrambi caratterizzati da una delicata fantasia floreale nei toni pastello. Il top, con intrecci sul davanti e ruche applicate sulle maniche, lasciava scoperta la pancia, mentre la gonna, aderente sui fianchi, presentava decori coordinati. A completare il look, la giudice ha scelto un paio di pump color celeste, anelli dorati con pietre verdi e lunghi orecchini a catena. Il make-up prevedeva uno smokey eyes intenso, labbra naturali e una manicure scura, mentre l’hairstyle consisteva in uno chignon alto con frangetta, conferendo un tocco retrò all’insieme. I fan di “Amici” sono curiosi di sapere quanto costa l’outfit indossato da Elena nella puntata di ieri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)