Personaggi tv. Elisabetta Gregoraci e il flirt con Arca: la sua reazione è un mistero – L’estate 2025 si sta rivelando particolarmente movimentata sul fronte del gossip. Al centro dell’ultima ondata di voci? Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, protagonisti di un presunto flirt che ha acceso l’interesse di fan, paparazzi e siti specializzati. Da giorni, i due sono chiacchieratissimi. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni like viene passato al microscopio, mentre entrambi, almeno ufficialmente, continuano a vivere le proprie vite senza alcun clamore. Lei, conduttrice affermata e mamma single; lui, attore amato dal pubblico e compagno stabile nella vita privata. Ma la voce corre veloce, e il silenzio, si sa, fa rumore.

In molti si aspettavano una smentita, o magari un commento tagliente. Ma Elisabetta Gregoraci ha scelto un’altra strada. La sua risposta al pettegolezzo è stata un silenzio elegante, quasi disarmante. Nessuna parola, nessuna frecciatina, nessuna intervista rivelatrice. Solo la consueta presenza sui social, dove mostra la sua estate all’insegna del relax, del sole e soprattutto della famiglia. “Il mio unico grande amore”, ha scritto in una delle storie su Instagram, riferendosi al figlio Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore. E così, mentre le chiacchiere montano, lei si gode il mare e la libertà conquistata. Una donna che ha imparato a gestire i riflettori senza lasciarsene travolgere. Un tratto non scontato, soprattutto quando il tuo nome continua a girare in coppia con quello di un altro volto noto.

La smentita arriva, ma non da lei

Se Gregoraci sceglie la via del silenzio, Francesco Arca e il suo entourage preferiscono chiarire pubblicamente. La prima a farlo è stata proprio Irene Capuano, storica compagna dell’attore, che ha affidato a Instagram una foto eloquente, accompagnata da una frecciatina sottile ma decisa rivolta a chi alimenta le voci. Pochi giorni dopo, è intervenuto anche il legale di Arca, parlando di notizie “gravemente diffamatorie e lesive”, e specificando che tra l’attore e Elisabetta Gregoraci esiste solo una bella amicizia, vissuta anche in compagnia delle rispettive famiglie. Il comunicato si conclude con un messaggio chiaro: verranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per tutelare la privacy e la serenità della famiglia Arca, attualmente in vacanza in Italia con i figli Maria Sole e Brando Maria.

