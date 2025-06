“Era tutto finto”, l’ex del GF e la rivelazione sulla storia d’amore con il Vip

Personaggi tv. Il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano, a volte, assomiglia più a una sceneggiatura noir che a un semplice gossip da rotocalco. Ci sono segreti, copioni, maschere e silenzi costruiti ad arte. Ma c’è anche chi ha scelto di rompere lo schema, di parlare, di raccontare. E lo ha fatto in modo del tutto trasparente e ‘liberatorio’ in una nuova intervista pubblicata su un noto podcast. Quel momento di spettacolo ha acceso i riflettori su uno degli episodi più inquietanti dello show business italiano.

Il mistero dell’Ares Gate

Quando, nel settembre del 2020, nella casa del Grande Fratello Vip, due concorrenti iniziarono a parlare sottovoce di fughe notturne, controllo mentale e una misteriosa figura chiamata “Lucifero”, nessuno immaginava che si stesse aprendo un vaso di Pandora. Le loro parole, sussurrate a telecamere accese, furono tanto inquietanti quanto inequivocabili. Quelle rivelazioni avrebbero portato alla luce lo scandalo Ares Gate, con tanto di inchieste giornalistiche e un’attenzione mediatica che travalicava i confini della televisione. La Procura aprì un fascicolo e molti volti noti del piccolo schermo furono ascoltati.

La rinascita nel reality

Quella partecipazione al reality non era stata affatto scontata. L’ex concorrente racconta oggi quanto fosse riluttante all’idea di entrare in un format così esposto: “Io non volevo assolutamente fare il Grande Fratello Vip”, ha spiegato nel podcast 1% Donne. Eppure, proprio quel contesto le avrebbe offerto l’occasione per ritrovare sé stessa: “Ero dentro una casa con ragazzi della mia età e quello mi ha aiutata tanto a sbloccarmi”. Il percorso è stato lungo sei mesi, ben oltre le sue previsioni. Ma le è servito per “liberarsi pubblicamente di tante bugie”. Un atto terapeutico, come lo definisce lei stessa, di svelamento e rottura con un passato costruito a tavolino.

