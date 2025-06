L’ex volto Rai diventa mamma bis: è incinta del marito calciatore

Personaggi Tv. La showgirl, volto amatissimo della tv italiana, si prepara a diventare mamma per la seconda volta. Lei stessa ha annunciato la dolce attesa con alcune foto pubblicate su Instagram, dove mostra orgogliosa il pancione in vacanza con la famiglia. Il marito, calciatore di professione, sarà nuovamente papà dopo la nascita del loro primogenito, che oggi ha quasi 5 anni. Scopriamo tutti i dettagli.

Ludovica Caramis mamma bis, l’ex professoressa de “L’Eredità” è incinta

Ludovica Caramis incinta: le foto social della dolce attesa

Con un post molto tenero su Instagram, Ludovica Caramis ha svelato la sua seconda gravidanza. Le immagini mostrano la futura mamma sdraiata in piscina accanto al piccolo Leone, con un bikini giallo che mette in risalto il pancione. Il giallo, scelto anche come simbolo nella didascalia con un pulcino e un cuore, comunica gioia e solarità in questa fase speciale. Il sesso del bebè e la data presunta del parto restano per ora un mistero, ma i commenti si sono subito riempiti di auguri da parte di amici, colleghi e star come Chiara Nasti, Miriam Leone, Alice Campello e Virginia Mihajlovic.

Dal piccolo schermo alla famiglia: il percorso di Ludovica Caramis

Ludovica Caramis è entrata nel cuore del pubblico italiano grazie al suo ruolo di professoressa nel quiz show L’Eredità, condotto prima da Carlo Conti e poi da Fabrizio Frizzi, dal 2011 al 2017. Il suo carisma e la naturale eleganza l’hanno resa una delle figure più amate del programma. Dopo quell’esperienza ha partecipato a programmi come Tale e Quale Show e La Corrida, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo, sempre mantenendo una certa riservatezza sulla vita privata. Chi è il marito?

