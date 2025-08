Ezio Greggio, tremenda gaffe del giornalista durante l’intervista: cala il gelo (VIDEO)

Personaggi TV. Un’intervista che si trasforma in imbarazzo inaspettato per un volto noto della televisione italiana. Quello che doveva essere un momento informale al Galway Races Summer Festival è diventato virale online: scopri come è cambiata la scena quando il protagonista ha dovuto… rivelare chi è davvero.

Il Festival irlandese e l’intervista a sorpresa

In Irlanda, nella città di Galway, durante il prestigioso Galway Races Summer Festival (28 luglio–4 agosto), Ezio Greggio è stato avvicinato per un’intervista tra il pubblico, ma con un twist: il reporter non l’ha riconosciuto. Il giornalista, senza sapere chi avesse di fronte, lo ha fermato come se fosse un normale spettatore.

La gaffe: “Chi è?”, “Da dove vieni?”, “Che lavoro fai?”

Ignaro del personaggio che aveva di fronte, l’intervistatore ha iniziato con domande banali: nome, provenienza e professione. Greggio ha risposto con ironia, presentandosi come “attore, regista, produttore e conduttore” e lodando il festival irlandese, che frequenterebbe da trent’anni e dove possiede persino una casa. “La amo anche quando piove”, ha detto scherzando .

