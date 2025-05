Fiocco azzurro per la celebre coppia Vip: la foto di lei con il pancione è virale

Personaggi TV. Non stanno più nella pelle: Andrea Damante ed Elisa Visari sono al settimo cielo. La coppia, dopo aver superato un periodo turbolento, è più unita che mai, e ora si prepara con entusiasmo all’arrivo del loro primo figlio. L’attrice 23enne, raggiante, mostra con orgoglio il pancione che cresce, mentre Damante, 35 anni, non smette di prendersi cura di lei. In un tenerissimo scatto di coppia, immortalati davanti allo specchio dell’ascensore, i due si scambiano un bacio: Elisa indossa un mini abito rosa in maglia, corto e aderente, che lascia intravedere il ventre rotondo della dolce attesa.

Un maschietto in arrivo nel giorno del compleanno?

Elisa è entrata nel quinto mese di gravidanza, e il countdown per l’arrivo del bebè è ufficialmente partito. Il termine è fissato per il 18 settembre, proprio il giorno in cui l’attrice compirà 24 anni. Una coincidenza che potrebbe trasformare quella data in un doppio evento indimenticabile, anche se – si sa – i bambini non sempre rispettano la scadenza.

I due aspettano un maschietto, e il futuro papà è già in pieno delirio da genitore: “Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto, quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”, ha raccontato Elisa ai follower. Ma c’è di più: il dj veronese è anche super premuroso. “Mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù mi sveglia e dice: ‘Girati, girati che schiacci il bambino’”, rivela divertita.

