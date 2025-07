Personaggi tv. Francesca Sorrentino esplode dopo le nozze di Giuseppe e Gabriella: “Bocca mia taci…” – Certe storie iniziano proprio là dove altre finiscono: ai matrimoni. Lo sanno bene tutti quelli che, almeno una volta, si sono ritrovati a fare i conti con un ex tra fiori d’arancio, brindisi e balli in slow motion. È successo anche a Francesca e Manuel, ex protagonisti di Temptation Island, che sabato si sono rivisti dopo due anni in occasione delle nozze tra Gabriela e Giuseppe, conosciuti proprio durante l’esperienza condivisa su Canale 5.

Francesca Sorrentino esplode dopo le nozze di Giuseppe e Gabriella: “Bocca mia taci…”

E come spesso accade, i social hanno fatto il resto. Chi ha osservato con attenzione le storie e i reel di quel giorno, ha notato sguardi complici, risate condivise, una certa intesa difficile da non interpretare. In tanti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma. Ma i diretti interessati? Hanno smentito, minimizzando: “Siamo in buoni rapporti, nulla di più”. A mettere altra benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa Francesca Sorrentino, che su Instagram ha lasciato un commento al vetriolo: «Bocca mia taci. Ridere di ogni problema, mentre chi odia trema». Frase che suona come un messaggio diretto a qualcuno, forse a chi l’ha criticata per il look, o per il comportamento al matrimonio, o più probabilmente a entrambi. I commenti sotto le sue foto in abito verde non si sono fatti attendere: “Escono da Temptation e cambiano completamente faccia coi ritocchini”, ha scritto qualcuno, e lei ha risposto con tono piccato: “Sono due anni che campate di rendita con sta frase, non vi siete annoiati?”.

Francesca e Manuel sempre attaccati al matrimonio di Gabriela, in più lui ha rimesso le storie in evidenza con lei, sappiamo già come andrà a finire purtroppo — ItsJustMe (@Wanderlust_911) July 12, 2025

sto morendo ieri al matrimonio di gabriela c’erano gianluca,francesca e manuel — sara ; (@lvscialiparlare) July 13, 2025

Il commento di Manuel infiamma gli animi dei fan

Nel mezzo della bufera social, ecco arrivare l’interazione che ha fatto esplodere il caso. Manuel, sotto un post pubblicato da Francesca, ha scritto: “Bellissimo vestito, comodo e confortevole. Abbiamo passato un giorno speciale tutti insieme”. Una frase apparentemente innocua, ma sufficiente a riaccendere la curiosità dei fan.

