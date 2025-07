Gabriel Garko in ospedale, incidente sul set: come sta l’attore italiano

Personaggi TV. Era tornato sul set con entusiasmo, pronto a vestire di nuovo i panni del leggendario Tonio Fortebracci. Gabriel Garko aveva appena annunciato il suo ritorno ne L’Onore e il Rispetto, la fiction cult di Mediaset che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. Ma il sogno ha subito un’improvvisa battuta d’arresto: un infortunio sul set ha costretto l’attore a un ricovero in ospedale.

La notizia è arrivata direttamente dai social, dove Garko ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni frammenti di ciò che sta vivendo. Un reel intenso, fatto di immagini che raccontano più delle parole: lui disteso sul letto d’ospedale, poi in sedia a rotelle, con le stampelle accanto. E la domanda che tutti ora si pongono è la stessa: cosa è successo davvero?

Le immagini dal letto d’ospedale: “Tornerò più forte di prima”

Gabriel Garko non ha voluto entrare nei dettagli dell’incidente. Non ha parlato esplicitamente di cosa sia accaduto né del tipo di trauma riportato. Ma ciò che ha mostrato basta per far capire che si tratta di un infortunio fisico che lo ha costretto momentaneamente a fermarsi. Le stampelle accanto alla sedia a rotelle fanno pensare a una lesione a un arto inferiore, ma nulla è stato confermato ufficialmente.

Nonostante il momento difficile, l’attore ha voluto rassicurare i fan con parole piene di grinta: “Tornerò più forte di prima”, ha dichiarato, ringraziando anche l’equipe medica che si sta prendendo cura di lui e tutte le persone che gli hanno mostrato affetto in queste ore. Il messaggio è chiaro: non ha intenzione di fermarsi a lungo.

Le riprese della fiction a rischio: cosa succede ora

Il ritorno di L’Onore e il Rispetto era atteso da tempo, e la produzione aveva appena avviato le riprese della nuova stagione. L’infortunio di Garko rappresenta un ostacolo importante per lo sviluppo della serie. Al momento, non è ancora chiaro se le scene andranno avanti senza di lui o se la produzione sceglierà di sospendere temporaneamente i lavori in attesa della sua guarigione.

La fiction ruota attorno al personaggio di Tonio Fortebracci, diventato nel tempo un’icona della serialità italiana. Sarebbe difficile immaginare la continuazione senza di lui, anche solo per qualche episodio. Ecco perché gli sviluppi dei prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere il destino della nuova stagione.

