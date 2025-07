Giambruno torna in Tv? Il clamoroso annuncio di Pier Silvio

Personaggi Tv. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2025-2026, Pier Silvio Berlusconi ha fatto chiarezza sul futuro di due nomi noti del giornalismo televisivo: Enrico Mentana e Andrea Giambruno. Parole nette, tra inviti espliciti e conferme di ritorni imminenti, che riaccendono l’attenzione sulle strategie editoriali del gruppo di Cologno Monzese, in cerca di nuovi equilibri nel racconto dell’informazione. Ecco cosa ha dichiarato il numero uno di Mediaset.

Mentana verso Mediaset? “Le porte sono aperte”

Una frase, semplice ma dal peso specifico notevole: “Se lui vuole, le porte sono aperte. Non c’è trattativa. ”Con queste parole, Pier Silvio Berlusconi ha aperto ufficialmente alla possibilità di un ritorno di Enrico Mentana a Mediaset. L’attuale direttore del Tg La7 ha recentemente festeggiato i 15 anni alla guida del telegiornale dell’emittente di Urbano Cairo, che solo pochi giorni fa ha rassicurato: “Resterà con noi finché lo vorrà.”

Eppure, l’eco dell’ex Tg5 è ancora forte. Mentana – che ha fatto la storia dell’informazione del Biscione – resta un punto di riferimento per chi sogna un giornalismo televisivo autorevole e di impatto. L’invito di Berlusconi, pur privo di una vera e propria trattativa, lascia dunque la porta socchiusa a scenari futuri, anche se al momento l’interessato non ha mostrato segnali concreti di voler lasciare La7.

Andrea Giambruno: “Presto in onda, è un bravo giornalista”

Diversa, ma altrettanto esplicita, la posizione su Andrea Giambruno. L’ex volto di Diario del giorno, nonché ex compagno della premier Giorgia Meloni, era stato rimosso nel 2023 in seguito a polemiche mediatiche e vicende personali ampiamente discusse. Ora però, Pier Silvio Berlusconi cambia tono: “Penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?”

Parole che suonano come una riabilitazione pubblica, ma anche come una difesa personale, in linea con quanto già affermato in passato: “È un giornalista Mediaset, di sicuro tornerà in video.” Il ritorno potrebbe quindi avvenire in uno spazio informativo già consolidato, probabilmente su Rete 4, dove Giambruno aveva operato anche dietro le quinte. Nessun progetto nuovo, ma un rientro graduale nei meccanismi editoriali della rete.

