“Ha fatto una cosa grave”. L’affondo di Alessandro Basciano a Sophie dopo “Le Iene”

Personaggi Tv. Il botta e risposta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a infiammare il gossip e la rete. Dopo l’intervista di Sophie a Le Iene, l’ex compagno è tornato a farsi sentire con un lungo sfogo su Instagram. Tra accuse incrociate, promesse di battaglie legali e parole durissime, la tensione tra i due non accenna a placarsi. Ecco tutti i dettagli dell’ennesimo capitolo di una guerra senza tregua.

Alessandro Basciano rompe il silenzio su Sophie dopo “Le Iene”

A distanza di poche ore dalla messa in onda dell’intervista di Sophie Codegoni su Le Iene, arriva la controreplica di Alessandro Basciano. L’ex gieffino ha scelto Instagram per far sentire la propria voce, lanciando un messaggio chiaro e diretto contro quella che definisce “una strumentalizzazione mediatica” a suo danno. “È d’obbligo prendere le dovute distanze dalle insensatezze divulgate per trarre profitto personale,” scrive Basciano. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alle recenti dichiarazioni della Codegoni, che ha raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura e sulle denunce in corso. Nel lungo messaggio, Basciano ribadisce di essersi rivolto alla giustizia e che la sua posizione, soprattutto come padre, è stata “riconosciuta” dal tribunale: “Il giudice della sezione famiglia di Milano mi ha confermato tutti i diritti, nonostante le manipolazioni mediatiche indirizzate a infangarmi.” Una dichiarazione che lascia intendere un clima teso anche sul piano legale, oltre che mediatico.

L’appello di Basciano: “Mi difenderò nelle sedi opportune”

Nel suo post, Basciano non si limita alla difesa ma lancia anche un affondo duro nei confronti di Sophie: “Chi ha venduto il padre della propria figlia per il cosiddetto successo dovrà risponderne.” Parole pesanti, che lasciano intuire quanto la ferita tra i due sia ancora aperta e quanto questa vicenda sia destinata a lasciare strascichi profondi, non solo sul piano privato ma anche su quello professionale. Il deejay si dice intenzionato a non rilasciare più dichiarazioni pubbliche, preferendo affidarsi al corso della giustizia. Tuttavia, rivendica il diritto a difendersi: “Ho provveduto a tutelarmi legalmente dalle diffamazioni. Non entrerò più in merito alla questione, se non per difendermi.” E conclude con una frase che suona come una sentenza: “Il tempo sarà galantuomo.”

