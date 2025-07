Personaggi tv. Belen, Santiago come Stefano De Martino? La sorprendente risposta – Ci sono estati che sembrano fatte per ricucire le ferite. Giornate di luce piena in cui il passato sembra sfocato, e il presente si impone con il suo carico di leggerezza. Una donna, due figli e un mare che lenisce. Non serve molto di più per raccontare un momento in cui la vita ricomincia a scorrere senza strappi. Le immagini arrivano giorno dopo giorno, pubblicate con generosità su Instagram. Spiagge assolate, abbracci sinceri, giochi con i bambini, sguardi al tramonto. È un diario visivo di una felicità che non chiede spiegazioni, solo il diritto di essere vissuta.

Belen, Santiago come Stefano De Martino? La sorprendente risposta

Belen Rodriguez è tornata a sorridere. E non lo fa solo per i follower. La showgirl argentina si mostra al naturale, finalmente lontana dai riflettori più feroci, immersa in un’estate che sa di rinascita. Al suo fianco, i due grandi amori della sua vita: Santiago, il figlio nato dalla relazione con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. In ogni scatto, c’è una serenità nuova, che molti dei suoi fan non le vedevano da tempo. Ed è lei stessa a confermarlo, rispondendo senza filtri a chi le scrive nei commenti: “Finalmente serena? Sì, ho visto i sorci verdi”. Una frase che vale come una confessione, detta con ironia ma che lascia trasparire il dolore di un passato recente.

La sofferenza nascosta di Belen Rodriguez

L’espressione scelta dalla Rodriguez non è casuale. I “sorci verdi” evocano un periodo buio e durissimo, quello seguito alla fine della lunga e tormentata storia con Stefano De Martino. In quei mesi, la popolare conduttrice ha affrontato una vera e propria depressione, tanto da decidere di fermarsi, staccare, prendersi un anno sabbatico dalla televisione. Una pausa sofferta ma necessaria, durante la quale ha potuto contare sull’appoggio della sua famiglia e sull’aiuto di professionisti che l’hanno accompagnata nella risalita. Oggi, dopo quel tunnel, Belen si dice fiera della forza con cui è riuscita a reagire, e soprattutto della madre che è per i suoi due figli.

