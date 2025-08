Il volo, scoppia la bufera dopo il concerto: il motivo

Personaggi TV. Il Volo fa parlare ancora di sé, e questa volta il gossip è servito su un piatto d’argento! Il concerto “Il Volo – Natale ad Agrigento”, andato in scena il 31 agosto e il 1° settembre 2024, ha scatenato più polemiche di una soap opera: tra abiti invernali sotto il sole cocente e cifre da capogiro, il pubblico si divide tra indignazione e incredulità. Ma cosa c’è davvero dietro questa storia?

Primo dettaglio curioso: per esigenze televisive, gli spettatori hanno dovuto indossare cappotti e sciarpe… in piena estate! Sì, avete capito bene. Il concerto, confezionato per la TV e trasmesso a dicembre su Canale 5, è costato alle casse pubbliche la bellezza di 1.249.976,62 euro. Non proprio bruscolini, vero?

Leggi anche: Ezio Greggio, tremenda gaffe del giornalista durante l’intervista: cala il gelo (VIDEO)

Leggi anche: Riccardo Guarnieri, la foto in ospedale preoccupa i fan: “Ho scoperto di avere un problema”

Le accuse del deputato Davide Faraone

A mettere il dito nella piaga è stato Davide Faraone, deputato di Italia Viva, che sui social non si è certo risparmiato: “L’evento, tenutosi il 31 agosto e il 1° settembre, portava un titolo surreale: Il Volo – Natale ad Agrigento. In piena estate, sotto il sole siciliano, ma registrato per andare in onda a dicembre su Mediaset. Costo complessivo per le casse pubbliche: 1.249.976,62 euro. Sì, avete letto bene. Oltre un milione di euro per un’operazione confezionata su misura per la TV, pagata profumatamente anche all’emittente stessa”.

Ma le sorprese non finiscono qui: Faraone punta il dito anche sulla raccolta benefica. Secondo i suoi conti, con 80 euro a biglietto per 300 posti a sera, ci si sarebbe aspettati un incasso di 96.000 euro in due giorni. Invece… sorpresa! Il totale sarebbe stato di appena 42.239,65 euro. Dove sono finiti gli altri soldi?

La metà dei posti sarebbe stata regalata

Il mistero si infittisce: “Cos’è successo agli altri soldi? Semplice: metà platea non ha pagato. Posti regalati ad autorità, amici, amici degli amici”. E qui si apre il grande circo delle polemiche: chi ha avuto il privilegio di assistere gratis allo show più esclusivo dell’estate?

“Proprio quelli che, potendo, avrebbero dovuto dare di più, non di meno”, rincara la dose il deputato, ricordando le promesse solenni delle istituzioni: niente favoritismi, avevano giurato il presidente della Regione e il sindaco di Agrigento. Nel frattempo, il trio Barone-Boschetto-Ginoble rimane in silenzio, mentre il dibattito impazza tra social e giornali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva