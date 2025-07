Marco Mengoni, il gesto durante il concerto manda i fan in delirio: cosa ha fatto

Personaggi TV. Marco Mengoni colpisce ancora! Durante il suo travolgente tour estivo, lo stadio San Filippo di Messina è diventato teatro di una scena che nessuno si aspettava. Tra urla, cori e una folla in delirio, l’artista ha notato qualcosa di insolito: un ragazzo in prima fila, espressione glaciale, aria da “sono qui ma non so perché”. Ecco che il carisma di Mengoni ha fatto il resto.

La domanda che spiazza tutti

La serata sembrava scorrere tranquilla, ma basta un attimo e il cantante decide di scendere dal piedistallo per indagare. Si avvicina, sorride e senza filtri domanda: “Ti guardo da prima, chi ti ha portato qui?”. Il pubblico trattiene il fiato e il ragazzo sgancia la bomba: “Lei, la mia ragazza”. Un momento da manuale di gossip: l’amore vince sempre, anche se a volte ha la faccia di chi preferirebbe essere altrove!

Mengoni scherza e conquista tutti

Applausi a scena aperta: la platea capisce subito il gioco e si lascia travolgere dall’ironia di Mengoni. Un gesto apparentemente banale che diventa subito virale, con il pubblico che applaude la sincerità (e il coraggio) di chi accompagna la dolce metà a un concerto fuori dalle proprie corde.

