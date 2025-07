Personaggi tv. ”Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più vicini”: la reazione di Madonia, rumor bomba – “Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio”. Così, qualche mese fa, Sonia Bruganelli parlava del suo rapporto con l’ex marito, lasciando intendere che tra loro, separazione o meno, il legame restasse saldo e profondo. E ora le indiscrezioni raccontano che quella volontà di rimanere parte della vita dell’altro non è solo una frase detta con affetto, ma una scelta concreta, condivisa e quotidiana. Sul piano personale, certo, ma anche su quello professionale.

Leggi anche: Alessandro Cattelan, la rivelazione mai fatta prima: c’entra L’Isola dei Famosi

Leggi anche: Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo

Dopo l’addio a Lucio Presta, Sonia Bruganelli sempre più presente nella vita di Bonolis

A rilanciare il retroscena è Alberto Dandolo, nella sua rubrica “I buoni, i belli, i cattivi” sul settimanale Oggi. Secondo il giornalista, da quando Bonolis ha interrotto la collaborazione con Lucio Presta, la figura della ex moglie avrebbe guadagnato sempre più centralità nella sua vita. Al punto che, si legge, il conduttore non prenderebbe alcuna decisione lavorativa senza consultare Sonia. I due, del resto, hanno continuato a frequentarsi con naturalezza anche dopo la rottura ufficiale, mantenendo una quotidianità condivisa. Vivono vicini, si vedono spesso e continuano a crescere insieme i figli.

Un equilibrio che non sembra funzionare

Un equilibrio che sembra funzionare per tutti. O quasi. A quanto pare, l’unica voce fuori dal coro sarebbe quella di Angelo Madonia, il ballerino attuale compagno di Sonia Bruganelli. “Oggi” racconta che lui non sarebbe esattamente entusiasta di questo rapporto così esclusivo tra l’ex moglie di Bonolis e il conduttore. E mentre Sonia dice di sperare di vedere una nuova donna al fianco di Paolo, qualcuno, dietro le quinte, insinua che Bonolis non abbia mai del tutto archiviato la speranza di un ritorno di fiamma. Del resto, erano stati loro due ad annunciare insieme, nel 2023, la fine del matrimonio dopo oltre vent’anni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva