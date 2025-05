Personaggi tv. Paolo Bonolis rinnova il contratto con Mediaset, ma c’è una clausola: ecco quale – In queste settimane molto si è scritto sul destino professionale di Paolo Bonolis. Secondo quanto riferisce «Tv Blog» il noto conduttore ha rinnovato il contratto con Mediaset, ma c’è un dettaglio a riguardo che sta facendo parecchio discutere. Un particolare che sta infiammando i giornali di gossip.

Paolo Bonolis resta a bordo di Canale 5 anche per la prossima stagione, ma lo fa con un contratto breve, di appena un anno. Un “vediamo come va” che sembra più una prova generale che un impegno a lungo termine e, a quanto pare, è lui il primo a voler tenere aperte tutte le porte. «Tv Blog» riferisce infatti: “Paolo Bonolis conferma la sua presenza su Canale 5 anche per la prossima stagione televisiva, ma lo fa con un contratto dalla durata ridotta: un solo anno”.

Nel frattempo, gli spettatori potranno continuare a seguirlo al timone di Avanti un altro, il quiz preserale che da oltre un decennio accompagna le serate degli italiani con il suo stile surreale e demenziale. Ma la vera novità è un’altra: Paolo Bonolis entra nella giuria di Tu sì que vales, prendendo il posto lasciato libero da Gerry Scotti, impegnato su altri fronti. Una mossa che promette di dare nuova verve al sabato sera di Canale 5, con una dose extra di ironia e sarcasmo firmata Bonolis.

