Personaggi tv. Raimondo Todaro dimentica Francesca Tocca: il maestro fa coppia con la famosa, il rumor bomba – Ci sono artisti che non riescono a restare troppo lontani dai riflettori, nemmeno quando scendono dal palco. Raimondo Todaro è uno di quelli. Ballerino di talento, coreografo e volto ben noto del piccolo schermo, Todaro è abituato a vivere sotto l’occhio vigile del pubblico, tra passi di danza e dinamiche di cuore. Per anni è stato un punto fermo a Ballando con le Stelle, poi la svolta con l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di professore.

Leggi anche: Alessandra Celentano, frecciatina al vetriolo a Veronica Peparini: “Non esiste”

Leggi anche: Nunzia De Girolamo, nuovo programma per lei su Rai 1: tutti i dettagli

Raimondo Todaro dimentica Francesca Tocca: il maestro fa coppia con la tiktoker, il rumor bomba

Ma la scena, si sa, è una bestia vorace: sa darti tanto, ma non ti lascia mai davvero in pace. La fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina professionista e sua storica compagna anche nella vita, è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’ultimo anno televisivo. Tra smentite, ritorni e addii, la relazione ha fatto parlare tanto quanto le loro coreografie. E adesso, mentre le cronache rosa pizzicano Francesca in dolce compagnia di Davide Greco, noto come il “parrucchiere dei vip”, anche per Todaro pare esserci una nuova svolta.

Leggi anche: Palinsesti, Bruno Vespa blocca la scalata di Alberto Angela: il piano salta, caos in Rai

Leggi anche: De Martino, arriva la strigliata della Rai al conduttore: il retroscena

Nuova fiamma per Raimondo Todaro: avvistamenti sospetti

A lanciare l’indiscrezione è l’instancabile Deianira Marzano, sempre attiva a fiutare gossip tra like e confidenze ben piazzate. Secondo quanto riportato dall’esperta, Todaro avrebbe già ritrovato il sorriso accanto a una nuova presenza femminile. Ma non una donna qualsiasi: si tratterebbe, stando alle sue fonti, di una giovane tiktoker molto affascinante, attiva sul web con contenuti dedicati al benessere fisico, nello specifico a tecniche di “workout ormonale”. Il termine può suonare esotico, ma il concetto è chiaro: si tratta di un mix tra HIIT (allenamento ad alta intensità) e movimenti di forza mirati a regolare gli ormoni chiave come insulina, cortisolo e ormone della crescita. Un metodo pensato per tenere in equilibrio il metabolismo e, naturalmente, scolpire il corpo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva