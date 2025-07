Personaggi tv. Renato Pozzetto, il video inedito del compleanno nella bufera: “Meglio non farlo vedere così…” – Renato Pozzetto ha spento 85 candeline. L’attore e comico milanese, volto iconico del cinema italiano, ha festeggiato il suo compleanno il 14 luglio in modo semplice e affettuoso, circondato dagli amici di sempre e dai familiari più stretti. Lontano dai social Pozzetto non ha condiviso nulla della giornata. A farlo, invece, ci ha pensato il collega e amico di lunga data Massimo Boldi, che ha pubblicato alcuni momenti del compleanno, tra cui un video diventato virale.

Nel filmato, pubblicato su Instagram, si vede Renato Pozzetto sorridente e rilassato, seduto accanto alla torta di compleanno decorata con fragole e frutti di bosco, mentre intorno a lui amici e parenti cantano e si godono il momento. Il video è accompagnato da un messaggio semplice ma affettuoso: “Auguri a Renato Pozzetto”. Oltre al filmato, Massimo Boldi ha postato anche una foto in compagnia dello stesso Pozzetto e del comico Andrea Pucci.

I commenti dei fan di Renato Pozzetto

Sotto al post, i fan si sono scatenati con messaggi d’affetto e nostalgia. Tanti gli auguri per Renato Pozzetto e i riferimenti al suo celebre “Taaaac”, diventato ormai parte della cultura pop italiana. Commenti come “Siete dei grandi”, “Meraviglioso Renato”, “Un mito assoluto” hanno sommerso il profilo di Boldi. Non solo però…

