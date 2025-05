“Sfiorato l’incidente”. Diletta Leotta incontra proprio lui al party di Elodie, cosa è successo

Personaggi TV. La serata del 5 maggio ha visto Elodie protagonista assoluta di una doppia festa indimenticabile per celebrare i suoi 35 anni. La cantante ha organizzato una cena esclusiva nel rinomato ristorante milanese Casa Giardino, seguita da un party scatenato al Botox Matinée, locale iconico della zona Lambrate. Alla serata hanno preso parte amici stretti, volti noti dello spettacolo e, ovviamente, la sua inseparabile amica Diletta Leotta, arrivata con un look che non è passato inosservato: un mini dress giallo brillante, perfettamente in tema con l’eleganza audace dell’evento.

Diletta e l’incontro inaspettato con Can Yaman

Se la musica, il glamour e l’atmosfera hanno reso la festa memorabile, un episodio in particolare ha rischiato di trasformarla in un vero gossip da prima pagina. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, durante la cena si sarebbe “sfiorato l’incidente diplomatico”: Diletta Leotta si è ritrovata improvvisamente faccia a faccia con il suo ex Can Yaman, presente anch’egli all’evento. L’attore turco, con cui la conduttrice aveva avuto una breve ma intensissima relazione che aveva fatto sognare i fan, era lì, a pochi metri da lei.

Nessuna scenata, ma tensione nell’aria

Non ci sono state scenate né gesti plateali, ma l’atmosfera si è fatta tesa per qualche istante. I due non si parlano ormai da tempo, e secondo le indiscrezioni raccolte, non avrebbero scambiato nemmeno un saluto durante la serata. Diletta, oggi madre della piccola Aria e felice accanto al marito Loris Karius, sembra aver definitivamente archiviato quella parentesi sentimentale. Ma l’incontro ravvicinato, seppur silenzioso, ha fatto subito il giro dei magazine e dei social, alimentando la curiosità dei fan su eventuali tensioni o imbarazzi rimasti irrisolti.

Showbiz milanese: l’incrocio era inevitabile?

Nel mondo dello spettacolo, e soprattutto in una città come Milano, gli incroci tra ex celebri sono tutt’altro che rari. Luoghi frequentati, eventi condivisi e cerchie di amici in comune rendono questi “scontri” quasi inevitabili. Eppure, la coincidenza della serata di Elodie ha avuto un tempismo che ha fatto parlare. Nessuna parola è trapelata né da parte di Diletta né da parte di Can, che hanno mantenuto il più totale riserbo. Ma l’eco del momento “sfiorato” è bastata a trasformare un semplice compleanno in uno degli eventi più chiacchierati del mese.