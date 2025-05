Personaggi Tv. Ballando con le stelle, il famoso del programma diventa papà: “Non vediamo l’ora”. Un bacio tenero, un’ecografia tra le mani e un annuncio che ha fatto battere il cuore a fan e colleghi: è bastato un solo post su Instagram per trasformare una notizia personale in un momento condiviso di pura gioia. Il mondo del ballo, e non solo, si è stretto intorno a due protagonisti del piccolo schermo che, fuori dalle luci della ribalta, stanno per vivere la loro coreografia più emozionante.

Ballando con le stelle: l’annuncio che ha commosso il pubblico

Il volto noto di Ballando con le stelle ha scelto la semplicità e l’intimità per condividere con il mondo la notizia più importante: l’arrivo del primo figlio. Una foto intensa, in cui il ballerino bacia il pancione della sua compagna mentre mostra l’ecografia, ha acceso i riflettori su un nuovo capitolo della loro vita. “Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”, ha scritto nel suo post, lasciando trapelare l’emozione che solo una nuova vita può suscitare.

Auguri social dal cast di Ballando

A rispondere subito all’annuncio, i volti celebri del dance show che lo hanno accompagnato in queste stagioni. Su tutti, Federica Nargi, che ha voluto commentare con una battuta affettuosa: “Zia Nargi non vede l’ora”. Un legame, quello tra l’ex velina e il ballerino, che non è mai passato inosservato e che si conferma anche in questo momento personale. Emozionati anche i commenti di Sonia Bruganelli, Rosella Erra e Alessandra Tripoli, che hanno partecipato con parole calorose alla felicità della coppia.

