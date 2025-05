Stefano De Martino “in imbarazzo” con Paolo Bonolis: cosa ha rivelato il conduttore

Personaggi Tv. Stefano De Martino ha rotto il silenzio su una delle indiscrezioni più chiacchierate del mondo televisivo. In un’intervista, il conduttore ha confermato di aver ricevuto una proposta da Paolo Bonolis per prendere il timone di Avanti un altro!, storico game show di Canale 5. Ma la risposta è stata un “no”. Il motivo? Un impegno ormai consolidato in Rai. Ecco cosa ha raccontato Stefano De Martino a proposito di quella telefonata.

Stefano De Martino: “Bonolis mi ha proposto Avanti un Altro”

Con la sua conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha conquistato il pubblico della prima serata di Rai 1, imponendosi come uno dei volti più promettenti del panorama televisivo italiano. Ma il suo futuro poteva prendere una strada molto diversa. A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista a SuperGuida TV, dove ha raccontato per la prima volta di aver ricevuto una proposta direttamente da Paolo Bonolis per subentrare alla guida di Avanti un Altro!. Una proposta carica di significato, quella di Bonolis, che ha sempre dimostrato di avere un occhio attento per il talento. Ma nonostante l’onore di essere stato considerato, Stefano ha dovuto rifiutare.

La scelta di rimanere in Rai: “È stato un segnale di stima che porto nel cuore”

Stefano ha spiegato che la sua carriera aveva già preso una direzione ben precisa: quella che lo ha portato a ereditare il posto di Amadeus ad Affari Tuoi. Una scelta che si è rivelata vincente, vista la crescita negli ascolti e l’apprezzamento del pubblico. “Il mio percorso è andato altrove, ma quella proposta è stata per me un segnale di grande stima e incoraggiamento. La porterò sempre con me”. Poi ha aggiunto: “Ovviamente mi sono imbarazzato quando me l’ha detto, perché Paolo è un maestro a cui guardo e da cui traggo ispirazione” – ha detto De Martino con grande umiltà. Il conduttore ha quindi scelto di restare fedele alla Rai, dove sta consolidando la sua posizione come protagonista del palinsesto sia nell’access prime time che, presto, anche in prima serata con nuovi progetti in cantiere. Il gesto di Bonolis è un riconoscimento importante per De Martino, e secondo alcune indiscrezioni, il feeling tra i due potrebbe non finire qui.

