“Si sono lasciati”: Guaccero e Pernice, esplode il gossip sulla coppia e lei è costretta ad intervenire

Personaggi Tv. Un solo sguardo, una piroetta ben fatta e subito il pubblico si è scatenato: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono diventati il tormentone più chiacchierato di questa stagione di Ballando con le Stelle. Lei, regina della TV, lui, ballerino che fa battere i cuori (e le scarpe da tango) di mezza Italia. Ora però, c’è chi parla di crisi tra i due. Cosa sta succedendo realmente?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l’amore nato dietro le quinte di “Ballando con le stelle”

Sul palco hanno incendiato la pista, ma dietro le quinte? Qui si annida la vera soap: intesa da manuale e un feeling che nemmeno nei migliori copioni delle telenovelas. Tra prove di ballo sudate e sguardi che dicevano più di mille parole, la voce di una storia d’amore ha iniziato a farsi largo fra i corridoi della TV. Ufficialmente? Nulla, neanche una conferma. Ma chi li ha visti lo sa: tra Bianca e Giovanni volava qualcosa di più di semplici passi di danza. E dopo il gran finale? Hanno scelto la discrezione, preferendo cenette fuori onda alle luci dei riflettori. Altro che paparazzi.

La coppia in crisi?

Ma si sa, sui social il silenzio pesa quasi quanto una dichiarazione. Bastano un paio di foto in meno insieme e qualche frase misteriosa per scatenare il panico: il web si interroga, i fan si dividono e, come se non bastasse, la regina del gossip Deianira Marzano rilancia: crisi in vista? E così, il chiacchiericcio cresce più veloce di una stories su Instagram.

