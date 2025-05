“Sognando Ballando con le stelle”, gravi problemi di salute per il famoso del programma

Personaggi Tv. Un colpo di scena ha aperto la terza puntata di Sognando Ballando con le stelle, il talent spin-off del celebre show di Rai 1. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato l’assenza inaspettata di uno dei maestri più amati: Pasquale La Rocca. Il ballerino, previsto in pista accanto all’aspirante maestra Janiya, non è potuto essere presente per un problema di salute che ha richiesto il ricovero. Un’assenza che ha colpito il pubblico, ma che è stata gestita con prontezza dalla produzione.

Leggi anche: “La corteggia da ottobre”. Stefano De Martino, spunta il flirt con l’ex di “Uomini e Donne”

Leggi anche: La famosa di “Uomini e Donne” ricoverata con la figlia da poco nata: “Ho tanta paura”

“Sognando Ballando con le stelle”, Pasquale La Rocca assente per problemi di salute: cosa gli è successo

Nel corso dell’introduzione della terza puntata, Milly Carlucci ha preso la parola per aggiornare il pubblico su un’assenza significativa. «Pasquale ha avuto un problema di salute abbastanza importante ma è sotto controllo, quindi non può essere con noi purtroppo», ha detto la conduttrice con tono rassicurante, riscuotendo un applauso di solidarietà da parte del pubblico. Il danzatore avrebbe dovuto esibirsi con Janiya, l’aspirante maestra proveniente dal Kazakistan, ma le sue condizioni non gliel’hanno permesso. Un’assenza che ha inevitabilmente influenzato la gara, ma che è stata subito compensata grazie alla prontezza della produzione.

Leggi anche: La conduttrice Tv è incinta: sarà mamma per la prima volta 46 anni

Leggi anche: Pino Insegno a ruota libera: “Cosa auguro a Sinner, così non arriva in finale”

Filippo Zara al fianco di Janiya

In studio, al fianco di Janiya, è apparso un altro volto noto al pubblico di Rai 1: Filippo Zara. Il ballerino umbro, già visto in pista con Cristina D’Avena, ha accettato all’ultimo momento di sostituire La Rocca. «Per fortuna nel nostro mondo c’è grande solidarietà e Filippo è venuto in soccorso di Janiya», ha dichiarato Milly Carlucci, ringraziandolo pubblicamente per la disponibilità. L’accoppiata d’emergenza ha comunque regalato una performance all’altezza delle aspettative, dimostrando grande adattabilità e spirito di squadra. Per Filippo Zara si tratta ora di un’opportunità importante per mettersi in luce nella fase decisiva del programma, mentre per Janiya la sfida si fa ancora più complessa, dovendo affrontare il percorso finale con un nuovo maestro. Ma cos’è successo davvero a Pasquale La Rocca?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva