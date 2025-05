Stefano De Martino, addio al programma top: il conduttore ha deciso di lasciare

Personaggi Tv. La carriera di Stefano De Martino è in continua ascesa, ma non senza colpi di scena. Ospite dell’ultima puntata stagionale di Tv Talk su Rai 3, il conduttore ha ricevuto il premio come rivelazione dell’anno, cogliendo l’occasione per fare chiarezza sul suo futuro televisivo. In particolare, De Martino ha parlato della sua intenzione di lasciare la guida del format che ha contribuito al suo rilancio mediatico. E non si è limitato a questo: ha anche fatto due nomi sorprendenti per la sua successione.

Leggi anche: Caso Garlasco, scontro a “Quarto Grado” tra Garofano e Abbate

“Affari Tuoi”, l’altra faccia del successo

Nel corso dell’intervista a Tv Talk, De Martino ha anche parlato del suo esordio come conduttore di Affari Tuoi su Rai 1, sottolineando come l’accoglienza del pubblico abbia superato ogni aspettativa. Nonostante il successo negli ascolti, il conduttore ha evitato paragoni con i suoi predecessori, dichiarando: “Avevo veramente tanta paura, soprattutto di non riuscire a farlo a modo mio… Temevo mi schiacciasse”. Con queste parole, ha raccontato il timore iniziale di affrontare un programma così radicato nell’immaginario collettivo. La sfida è stata superata con equilibrio e stile, guadagnandosi la fiducia del pubblico e della Rai, che potrebbe puntare su di lui anche per altri progetti futuri.

Stefano De Martino, una scelta inaspettata

Durante la trasmissione di Rai 3, l’analista televisivo Nicholas Vitaliano ha chiesto a Stefano De Martino se fosse vero che STEP fosse destinato a cambiare rete o conduttore. Il diretto interessato ha risposto con sincerità disarmante: “Credo che verrà riproposto su Rai 2, ma non penso che lo rifarò”. Una frase che ha lasciato spazio a riflessioni importanti sulla sua visione professionale. “Meglio non rifarsi” ha aggiunto, motivando così la sua decisione: “Io credo che meglio di così è difficile ripetersi”. Parole che sottintendono la consapevolezza di aver dato il massimo in quella veste e la volontà di non cadere nella trappola dell’autocompiacimento. Un messaggio forte, che conferma la maturità artistica del conduttore. E chi potrebbe prendere il suo posto alla guida dello show?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva