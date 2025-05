Stefano De Martino allo stadio per il Napoli, il gesto tenerissimo per il piccolo tifoso (VIDEO)

Personaggi TV. Stefano De Martino allo stadio per il Napoli, il gesto tenerissimo per il piccolo tifoso. Nella cornice vibrante dello stadio Diego Armando Maradona, dove ieri sera il Napoli ha battuto il Torino 2-0, un volto noto della TV ha attirato più attenzione di molti calciatori in campo. Tra bandiere azzurre, cori da curva e applausi scroscianti, Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, si è ritagliato un momento tutto suo che ha fatto il giro dei social. Ma non è solo il suo amore per il calcio a far parlare: l’ex ballerino sta vivendo un periodo d’oro, tra il successo televisivo e un affetto del pubblico che cresce a ogni apparizione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Stefano De Martino e la passione per il Napoli

Seduto tra i tifosi, con lo sguardo rapito dalla partita, Stefano De Martino non era lì per farsi notare, ma per godersi la sua squadra del cuore. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, ha regalato spettacolo e una netta vittoria ai suoi sostenitori, con il conduttore visibilmente coinvolto nei momenti salienti dell’incontro. Fresco di rientro da una vacanza a Miami con il figlio Santiago, De Martino ha scelto lo stadio per una serata all’insegna della semplicità e della passione calcistica, lontano dalle luci dello studio televisivo ma sotto quelle – ben più calde – dei riflettori dei tifosi partenopei. (Continua a leggere dopo la foto…)

Non è un mistero che De Martino sia un fervente sostenitore degli azzurri. “Quando posso, torno sempre a Napoli per seguire la squadra. È un legame che non si spezza”, aveva dichiarato in passato. E la sua presenza in tribuna durante un match così atteso conferma quanto il calcio rappresenti per lui un ritorno alle radici, alla sua Torre Annunziata, dove tutto è iniziato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Un momento d’oro per Stefano De Martino

Negli ultimi mesi, Stefano De Martino ha consolidato la sua posizione nel mondo dello spettacolo, guadagnandosi non solo la fiducia dei vertici Rai, ma anche l’affetto di un pubblico sempre più trasversale. Alla guida di Affari Tuoi, ha riportato il format a livelli d’ascolto da record, dimostrando di non essere solo “un ex ballerino” o “l’ex di…”, ma un vero e proprio showman a tutto tondo.

Il 4 maggio, Rai 1 trasmetterà una puntata speciale di Affari Tuoi Vip, un evento televisivo che vedrà tra gli ospiti Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e Peppe Iodice: nomi legati al varietà di successo “Stasera tutto è possibile”, altro programma dove De Martino ha brillato per simpatia e capacità di improvvisazione. Il pubblico sembra premiarlo non solo per la sua professionalità, ma anche per quella leggerezza autentica che riesce a portare sul piccolo schermo.

