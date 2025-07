Personaggi tv. “Adesso sta con lei”: Stefano De Martino esce allo scoperto, chi è la sua nuova fiamma – C’è uno scatto che racconta più di mille parole. Una figura femminile in abito nero, i piedi scalzi, i capelli raccolti con cura. Sullo sfondo, il mare della Sardegna si tinge d’oro al tramonto. Un’immagine sospesa tra eleganza e malinconia, pubblicata senza didascalie, ma carica di suggestioni. A guardarla bene, però, non è la scena in sé a far notizia. È quel dettaglio minuscolo, ma eloquente, che spunta sotto il post: un like. Firmato da lui. E così, dopo settimane di silenzi, voci e indizi disseminati tra spiagge e teatri, Stefano De Martino rompe il riserbo e si espone per la prima volta.

Stefano De Martino esce allo scoperto: chi è la sua nuova fiamma

Dalla paparazzata in barca con bacio annesso immortalata da Diva&Donna, alle storie social dagli stessi luoghi, tutto lascia intendere che tra il conduttore 34enne e Caroline Tronelli, modella svizzera di 22 anni, sia nato qualcosa di più di un flirt estivo. Lei lo segue tappa dopo tappa nel tour teatrale, lui ricambia con gesti sempre meno discreti. Il like pubblico, finora assente, è solo l’ultimo tassello di una frequentazione che si fa via via più visibile e seria.

Solo una fiamma o qualcosa di più?

Flirt passeggero o relazione destinata a durare? Il dubbio resta. Anche perché il passato sentimentale di De Martino è costellato di colpi di scena, ritorni di fiamma e nuove passioni mai troppo durature. Eppure, qualcosa stavolta sembra diverso. Secondo Alessandro Rosica, Caroline sarebbe già pronta a una convivenza, mentre lui frenerebbe ancora. Ma intanto, una cena in famiglia a Porto Cervo con i genitori di lei suggerisce un passo in avanti importante.

