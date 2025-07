Personaggi tv. Stefano De Martino e le feste, le lamentele dei vicini: “Cosa succede di notte” – Non è il suo ultimo show televisivo né una nuova love story a far parlare di lui questa volta. Stefano De Martino è finito al centro del gossip per via di alcune feste private, che avrebbero movimentato (e non poco) le tranquille serate di Posillipo, uno dei quartieri più eleganti e panoramici di Napoli. Il tutto, ovviamente, all’interno della sua villa da sogno affacciata sul mare. La voce si è fatta strada piano piano, ma ora il brusio è diventato un chiacchiericcio sempre più insistente: le serate organizzate dall’ex ballerino stanno facendo storcere il naso a più di un vicino. E mentre i social si riempiono di supposizioni e meme, lui tace. Ma non è detto che il silenzio plachi la curiosità.

Una villa da sogno… e da festa

Secondo quanto riportato da varie fonti, tra cui Leggo, LolNews e il settimanale Oggi, De Martino avrebbe trasformato la sua villa da 2 milioni di euro in una sorta di quartier generale estivo per serate all’insegna del lusso e della discrezione. Piscina, giardino, panorama mozzafiato: il contesto è da cartolina. E il livello degli ospiti, pare, all’altezza della location. “Feste memorabili e riservatissime”, le definisce qualcuno. Ma proprio quella riservatezza sembra essere una regola non scritta: pare che agli invitati sia caldamente sconsigliato postare foto e video sui social. Zero tag, zero storie. Quello che succede a Posillipo, resta a Posillipo. O almeno ci si prova.

Tra celebrità, modelle e cocktail sotto le stelle

Secondo i bene informati, il parterre sarebbe composto da volti noti della Napoli bene, modelle “statuarie” e amici di vecchia data del conduttore, per serate che ricordano quelle di certi party hollywoodiani. Musica, brindisi, qualche tuffo in piscina, luci soffuse e conversazioni animate fino a tarda notte. Il clima, insomma, è di festa. Ma non tutti sembrano apprezzare. Più di un residente della zona avrebbe infatti cominciato a manifestare un certo malumore. Il problema? Non tanto la musica ad alto volume, che pare resti nei limiti della decenza, quanto la frequenza degli eventi e il via vai continuo di auto e ospiti, spesso fino a notte fonda. Chi vive lì racconta di serate che si susseguono con regolarità, lasciando poco spazio al silenzio e alla quiete estiva. E sebbene al momento non ci siano denunce formali o interventi ufficiali, la pazienza comincia a vacillare.

