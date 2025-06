Stefano De Martino, finalmente la prova che tutti stavano aspettando: chi sarebbe la nuova fiamma

Stefano De Martino sembra essere finalmente al centro di un nuovo capitolo sentimentale che sta facendo discutere il mondo del gossip. Sono trascorsi due anni dalla separazione definitiva da Belen Rodriguez, e da allora il conduttore ha mantenuto un profilo riservato. Tuttavia, recenti indiscrezioni stanno accendendo i riflettori su una potenziale nuova fiamma dell’ex volto di “Amici”.

Leggi anche: Mediaset cambia palinsesto, stop alla serie top: ecco perché e quando torna in Tv

Leggi anche: Stefano De Martino, il retroscena su “Amici” e la confessione su Maria De Filippi

Nome nuovo nel panorama sentimentale di Stefano De Martino

Gli osservatori più attenti hanno iniziato a parlare di Angela Nasti, una giovane influencer napoletana di 26 anni, già nota al pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne. La voce ha iniziato a prendere piede, ma ciò che mancava era la conferma visiva. Ora, grazie all’account Instagram Very Inutil People, è emerso un indizio che sembra confermare questa voce. Il dettaglio chiave? Un video realizzato durante la festa per lo scudetto del Napoli, in cui il conduttore di “Affari tuoi” Stefano De Martino appare in videochiamata proprio con Angela.

Il video che conferma le voci

Il breve filmato, catturato con mezzi amatoriali, è diventato virale, sorprendendo gli utenti dei social media. Da notare che anche Angela Nasti indossava una maglia del Napoli, segno di una possibile connessione tra i due. Questo dettaglio non fa che alimentare le speculazioni su una relazione che sembra essere già avviata.