Personaggi tv. Tra i tagli della Rai colpito anche il famoso conduttore: “Cancellano il mio programma” – Negli ultimi mesi, la Rai ha avviato una revisione profonda dei propri palinsesti. Tra ridimensionamenti, sospensioni e cancellazioni, diversi volti storici dell’emittente si sono trovati a fare i conti con decisioni che lasciano perplessi non solo per i contenuti, ma anche per il messaggio implicito che trasmettono: la cultura sembra avere sempre meno spazio nella televisione pubblica.

Il Caffè, la raffinata trasmissione culturale condotta da Pino Strabioli su Rai 1, non tornerà nei palinsesti della prossima stagione. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca non solo al suo ideatore e volto storico, ma anche a chi, ogni settimana, trovava nel programma uno spazio di respiro, parole, pensiero e soprattutto libri. A dare la notizia è stato lo stesso Strabioli in una lunga e toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove si è lasciato andare a una confessione profonda.

“Lavoro in Rai da 32 anni, non voglio andarmene”

“Sono amareggiato, ma non amo lo scontro”, ha dichiarato Pino Strabioli, visibilmente scosso. L’annuncio della cancellazione del programma è arrivato inaspettato, lasciando il conduttore senza parole: “Lavoro in Rai da 32 anni e mi dispiacerebbe non restare in questa casa del servizio pubblico”. Un’affermazione che dice molto del legame affettivo e professionale che Strabioli ha maturato con l’Azienda, definita senza esitazione “casa”. Ciò che più lo ferisce, tuttavia, è l’apparente mancanza di motivazioni logiche dietro la decisione: “Era una delle pochissime trasmissioni che parlano di libri, alla sesta edizione, con ottimi ascolti, costi irrisori e senza ospiti a pagamento”.

