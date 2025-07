“Una farsa”. “Tale e Quale Show”, la vip furiosa con Carlo Conti

Personaggi Tv. Un post accorato, parole pesanti e una domanda che sa di accusa. È con questo sfogo che l’attrice romana con trent’anni di carriera alle spalle, rompe il silenzio dopo la seconda esclusione dal cast di Tale e quale show, il programma di punta del venerdì sera di Rai 1. Il suo messaggio, diretto e privo di filtri, accende il dibattito sui criteri di selezione dello show condotto da Carlo Conti, e ottiene l’appoggio di altre colleghe del mondo dello spettacolo.

Nadia Rinaldi esclusa da “Tale e quale show”: lo sfogo amaro contro Carlo Conti

Non è la prima volta che Nadia Rinaldi tenta l’ingresso nel cast di Tale e quale show, ma è certamente la prima in cui l’attrice decide di rompere il silenzio. Lo fa attraverso Instagram, con un post che in poche ore ha scatenato reazioni contrastanti tra fan e addetti ai lavori. “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato?” scrive l’attrice, lasciando intendere che le selezioni siano solo una formalità.

Rinaldi racconta di aver sostenuto più di un provino, come già nel 2021, e sottolinea la delusione per essere stata ancora una volta esclusa. Non nasconde l’amarezza, ma rivendica con orgoglio il suo percorso: “Non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione”. Parole che fanno riflettere su una macchina televisiva che, secondo l’attrice, premia sempre gli stessi, lasciando ai margini chi ha costruito una carriera con “devozione e umiltà”.

“Meritocrazia zero”: il j’accuse contro la Rai

Al centro dello sfogo, una critica precisa: la mancanza di meritocrazia. Secondo Nadia Rinaldi, nei meccanismi che regolano il cast di Tale e quale show c’è spazio solo per chi fa già parte di un “circolino” ben definito. “Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza”, scrive, lanciando una frecciata non troppo velata a Carlo Conti e al suo team di autori.

L’attrice mette in discussione la trasparenza delle selezioni e accusa il programma di scegliere a tavolino i partecipanti, convocando i provini solo per salvare le apparenze. Il messaggio colpisce e viene subito condiviso da alcune colleghe: Serena Grandi commenta con decisione, “È tutto un circolino”, mentre Manila Lazzaro applaude simbolicamente il post. Anche loro, forse, hanno sperimentato sulla propria pelle l’amarezza di sentirsi fuori dai giochi.

