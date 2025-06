“Uomini e Donne”, Arcangelo volta pagina: l’ex di Gemma pizzicato al lago con una donna

Personaggi Tv. Un cavaliere che non conosce pause. Anche sotto il sole rovente di giugno, tra aperitivi vista lago e passeggiate romantiche, Arcangelo, uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne, non smette di far parlare di sé. Dopo un’uscita di scena non proprio trionfale dal programma di Maria De Filippi — tra addii improvvisi e frequentazioni lampo — eccolo spuntare in compagnia di una giovane dama sul lungolago di Como. La scintilla dell’amore? Un nuovo tentativo di riconquistare le luci della ribalta? Le indiscrezioni si rincorrono, e una foto pubblicata dal blogger Lorenzo Pugnaloni alimenta il mistero.

Arcangelo Uomini e Donne: il discusso finale di stagione

Il nome di Arcangelo è stato tra i più chiacchierati negli ultimi mesi di Uomini e Donne. Un finale di stagione decisamente turbolento: prima l’improvvisa interruzione della frequentazione con Gemma Galgani, poi una serie di tentativi — più o meno riusciti — di avvicinarsi ad altre dame del parterre. Della breve liaison con Gemma resta il dubbio: sentimento vero o mossa strategica per farsi notare? I sospetti sono leciti, considerando che in seguito Arcangelo si è avvicinato a Marina e, quasi contemporaneamente, a Cinzia. Quest’ultima, con diplomatica fermezza, ha poi chiarito: “Non voglio precludermi la possibilità di conoscere altri cavalieri”. E con queste parole ha rimesso ogni tassello al suo posto.

Arcangelo Uomini e Donne: una dama misteriosa sul lago di Como

Con la pausa estiva del programma, le cronache rosa si sono momentaneamente spostate fuori dagli studi di Mediaset. Ma non per questo Arcangelo ha deciso di ritirarsi a vita privata. Anzi. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi canali social, l’ex cavaliere sarebbe stato avvistato in dolce compagnia proprio sulle rive del lago di Como. Un’immagine che ha subito scatenato commenti e supposizioni: chi è la giovane dama che passeggia al suo fianco? È un volto già noto al pubblico di Canale 5 o una nuova conoscenza che potrebbe riservare sorprese a settembre? Per ora, tutto tace: nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma la curiosità cresce.

