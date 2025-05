Personaggi tv. ”Uomini e donne”, ex tronista sbotta su Maria De Filippi: “Le sto sulle scatole” – La sua esperienza nel dating show di Canale 5 non è stata tra le più lineari. Durante il suo percorso, infatti, ha avuto più di uno scontro con Luca Onestini, con cui condivideva l’interesse per Soleil Sorge. Alla fine, Soleil ha scelto Luca, mentre il secondo protagonista della vicenda ha lasciato il programma con Federica Benincà. Peccato che la storia con lei sia durata pochissimo.

Dalla corte di Maria De Filippi a Sky TG24

Non ha seguito la rotta più battuta degli ex volti televisivi: niente GF Vip, Isola dei Famosi o derive da influencer a tempo pieno. Invece di cavalcare la scia della popolarità, Marco Cartasegna ha cambiato completamente direzione. Ha rispolverato il suo sogno di sempre – quello di occuparsi di politica, attualità ed economia – e oggi cura un blog personale, oltre a essere un volto ricorrente su Sky TG24, dove va in onda ogni martedì.

Cosa fa oggi Cartasegna? Le parole su “U&D” e Maria De Filippi

A distanza di anni dal trono, ospite nel podcast JeanToneria, Marco Cartasegna ha ricordato il suo passaggio nello studio di Maria De Filippi con una punta d’ironia e un pizzico di realismo. Secondo lui, non sarebbe mai entrato davvero nelle grazie della conduttrice.

