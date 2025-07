Personaggi tv. Venduta Villa Matilda, l’ex luogo del cuore dei Ferragnez: la cifra è da capogiro – Da mesi si parla della sorte di Villa Matilda, la splendida villa affacciata sul lago di Como che per un breve ma intenso periodo è stata l’alcova esclusiva dei Ferragnez. Un rifugio dove Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso momenti preziosi con le loro famiglie, personalizzando ogni dettaglio per renderlo davvero unico. La villa, infatti, non è solo una casa di lusso, ma un luogo intriso di significati affettivi: il nome stesso è un omaggio alla piccola Matilda, la cagnolina di Chiara, scomparsa nel luglio del 2023 dopo 13 anni di amore e fedeltà.

Leggi anche: Dario Aita sarà Franco Battiato: il biopic Rai racconterà il genio e il mistero di un maestro senza tempo

Leggi anche: “Sandokan”, le prime immagini della serie tv con Can Yaman: la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1

Venduta Villa Matilda, l’ex luogo del cuore dei Ferragnez: la cifra è da capogiro

Per chi ha seguito le vicende della coppia più chiacchierata d’Italia, Villa Matilda era una sorta di oasi privata dove poter respirare un’atmosfera più intima e lontana dai riflettori. La dimora è stata interamente ristrutturata seguendo un gusto raffinato, probabilmente ispirato dalle scelte stilistiche di Chiara Ferragni, con spazi luminosi, affacci mozzafiato e un design che unisce modernità e charme classico.

La trattativa segreta e la vendita confermata

Per molto tempo, Villa Matilda è rimasta sul mercato immobiliare, alimentando curiosità e speculazioni su chi potesse essere il prossimo fortunato acquirente. Ed è proprio in queste settimane che la trattativa ha trovato il suo epilogo. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, giornalista e insider del mondo dello spettacolo e del gossip, la vendita della villa è stata conclusa con successo. L’agenzia immobiliare Lionard, specializzata in proprietà di lusso, ha curato la trattativa e ha gestito la cessione dell’immobile. Fonti molto vicine all’agenzia hanno confermato che un tour privato previsto per potenziali compratori è stato annullato all’ultimo minuto perché la villa non era più disponibile.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva