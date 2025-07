Addio Sanremo? La nuova strategia Rai per il Festival

Programmi Tv. Una notizia che scuote le fondamenta della musica italiana: il Festival di Sanremo potrebbe davvero lasciare la città dei fiori. A rilanciare l’indiscrezione è Il Messaggero, che parla di un clamoroso cambio di location. Dopo decenni trascorsi all’Ariston, la Rai e le case discografiche sembrano pronte a voltare pagina. I motivi? Tensioni con il Comune ligure e la volontà di rilanciare il Festival in una veste completamente nuova. Ma dove si potrebbe tenere la kermesse?

Tensioni con Sanremo: la Rai cerca casa altrove

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la decisione della Rai e delle case discografiche sarebbe maturata in seguito a un crescente malcontento nei confronti dell’atteggiamento del Comune di Sanremo. Le frizioni – non meglio specificate – avrebbero portato i vertici della televisione pubblica a interrompere il dialogo con l’amministrazione locale e ad avviare le prime valutazioni per una nuova sede.

Per il 2025 e il 2026, la guida del Festival è saldamente nelle mani di Carlo Conti, che ha firmato un contratto biennale come direttore artistico e conduttore. Ma a partire dal 2027 tutto potrebbe cambiare, a cominciare proprio dalla città che ospiterà la rassegna musicale più amata dagli italiani.

Le nuove possibili sedi: Versilia, Costiera, Puglia e Sicilia in corsa

Tra le ipotesi più accreditate per il post-Sanremo ci sarebbero alcune delle località costiere più celebri d’Italia. La Rai, infatti, sarebbe orientata a mantenere il festival vicino al mare, per non snaturarne l’identità scenografica e turistica.

In pole position, secondo il quotidiano romano, ci sarebbero: Costiera Amalfitana, Versilia, Rimini, una località pugliese ancora da definire o una città siciliana (anche qui top secret). Non si esclude però nemmeno l’opzione Torino, città che ha già ospitato con successo l’Eurovision Song Contest nel 2022. E sul tavolo resta anche un’idea ancora più ambiziosa: un Festival itinerante, con tappe diverse di anno in anno, per celebrare la canzone italiana in ogni angolo del Paese.

