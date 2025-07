Programmi Tv, Grande Fratello Gold: il reality più amato dagli italiani sta per tornare e la macchina del gossip gira già a mille. Anche se il debutto su Canale 5 è fissato per gennaio, i primi possibili concorrenti sono già sulla bocca di tutti e le indiscrezioni volano come coriandoli a carnevale. Alfonso Signorini si prepara a rientrare in scena con una missione niente male: riportare in auge i protagonisti che hanno fatto la storia (e le liti) del GF, pronti a infiammare ancora una volta gli animi del pubblico.

“Grande Fratello Gold”, Cristina Plevani nel cast? Con lei altri nomi noti

Tra i papabili, spicca la regina delle polemiche Cristina Plevani, prima vincitrice del programma e, come se non bastasse, fresca trionfatrice anche all’Isola dei Famosi. Un ritorno che prometterebbe scintille, anche se lei ha già spento l’entusiasmo: smentita secca e nessuna intenzione di varcare di nuovo la porta rossa (per ora). Ma la lista dei desideri della produzione non si ferma: occhi puntati su Sophie Codegoni, pronta a stupire con nuovi gossip, e su Dayane Mello, l’intrigante regina delle controversie.

Tra le chicche, non poteva mancare la sempreverdi Floriana Secondi, regina indiscussa della terza edizione, la frizzante Margherita Zanatta e il camaleontico Tommaso Zorzi, ormai volto fisso della TV tra un reality e l’altro. E la sorpresa? Alessandro Calabrese, nome lanciato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, che potrebbe scombussolare ogni equilibrio.

Ma non è tutto: lo studio potrebbe cambiare look e anche le opinioniste sono pronte a lasciare la scena. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi potrebbero cedere il microfono a una coppia tutta pepe: Stefania Orlando, con la sua esperienza da ex gieffina e presenza scenica indiscutibile, e Anna Pettinelli, pronta a sferzare tutti con il suo sarcasmo già rodato ad Amici. Un duo che promette ironia e spettacolo.

