“Zelig” torna su Canale 5 ma cambia tutto: fuori Bisio e Incontrada, chi li sostituirà

Programmi Tv. La macchina dei palinsesti Mediaset 2025-26 è in pieno fermento e, come da tradizione, insieme agli annunci ufficiali fioccano indiscrezioni e retroscena. Tra i programmi confermati, uno dei titoli simbolo della comicità televisiva italiana: Zelig, che tornerà in prima serata su Canale 5. Ma la vera novità riguarda la conduzione: fuori i volti storici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una mossa che confermerebbe la volontà dell’azienda di rinnovare radicalmente la sua offerta e i suoi volti di punta.

“Zelig” confermato su Canale 5: comicità al centro del nuovo palinsesto

Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, Zelig tornerà nella prima serata di Canale 5, confermando così la sua presenza anche nella prossima stagione televisiva. Il celebre varietà comico, nato negli anni ’90 e diventato un cult del piccolo schermo, rappresenta uno dei pochi marchi storici in grado di garantire un seguito fedele e una forte identità editoriale.

“Tornerà infatti nella prima serata dell’ammiraglia di casa Mediaset un appuntamento storico con la comicità televisiva…”, scrive il portale, rilanciando l’entusiasmo per un format che, nonostante le tante edizioni, continua a occupare un posto speciale nel cuore del pubblico. Ma dietro il ritorno di Zelig si nasconde un ribaltone importante, che coinvolge in pieno la conduzione del programma.

Fuori Bisio e Incontrada, dentro Paolo Ruffini?

La vera bomba lanciata da AffariItaliani.it riguarda la possibile sostituzione dello storico duo formato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Al loro posto, Mediaset starebbe pensando a un volto già noto al pubblico della comicità televisiva. “Nella nuova serie che andrà in onda nella prossima stagione di Canale 5 potrebbe però approdare, secondo alcuni rumor che abbiamo intercettato, un nuovo Caronte, si tratterebbe del bravo regista, attore e conduttore Paolo Ruffini…”, si legge nel lancio.

Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un forte cambio di rotta, ma anche un ritorno alle origini per Ruffini, che ha già condotto show comici come Colorado, dimostrando dimestichezza con il genere e grande affinità con il mondo del cabaret televisivo. La sua figura, ironica e pop, potrebbe servire da ponte tra la comicità classica e quella più contemporanea, intercettando un pubblico trasversale e riportando freschezza a un marchio storico.

