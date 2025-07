Personaggi tv. Mara Venier, a rischio la partecipazione al programma: “Problemi con la Rai” – Mara Venier, rivoluzione in vista per la regina della domenica? Sembra che la storica conduttrice sia a un passo dal dire “ciao ciao” alla sua amata Rai per lanciarsi in una nuova avventura sul canale Nove, al fianco di Fabio Fazio e del suo popolarissimo Che Tempo Che Fa. Lo scoop arriva dapprima da Il Messaggero, poi le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti grazie a FanPage.it… e questa volta il pettegolezzo ha tutta l’aria di essere ben fondato!

Leggi anche: Raoul Bova e Rocio Morales, fan senza parole: il gossip velenosissimo

Leggi anche: Rai, Lino Guanciale pronto a stupire dopo “Il Commissario Ricciardi”: la nuova serie tv vi spiazzerà

Mara Venier, a rischio la partecipazione al programma: “Problemi con la Rai”

La notizia è di quelle che fanno tremare i palinsesti: Mara Venier potrebbe davvero cambiare orario, giorno e pure rete. Un passaggio da Rai a Warner Bros. Discovery che farebbe parlare l’Italia intera. E non si tratterebbe di una semplice “ospitata”, ma di una partecipazione stabile al fianco di Fazio, con tutta la sua proverbiale ironia.

Leggi anche: Il Gattopardo alla Maturità, la giusta occasione per rivedere la serie sul grande romanzo

Leggi anche: “Portobello”, diffuse le prime immagini dell’attesissima serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora

Mara Venier vola a “Che tempo che fa”?

Fonti vicine alla trattativa, interpellate da FanPage, confermano: “Da quanto apprendiamo, le trattative dovrebbero essere in fase molto avanzata…”. Insomma, il dado sembra tratto. Ma attenzione: niente è ancora ufficiale, anche se la suspense cresce. Ma cosa c’è dietro questa potenziale rivoluzione televisiva? Il contratto di esclusiva con la Rai rischia di essere il vero scoglio della situazione. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola per Mara e per tutti i suoi fan.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva