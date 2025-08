Mediaset chiude l’amato programma nonostante il boom di ascolti: il motivo dello stop

Programmi Tv. L’estate 2025 segna un momento di svolta per Mediaset, in particolare per Canale 5, che ha avviato una strategia di sperimentazione televisiva con format storici rivisitati e volti amati dal pubblico. Dopo il successo confermato di Temptation Island, si punta tutto sul rilancio di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Sarabanda con Enrico Papi. Ecco cosa sta accadendo nella programmazione dell’estate… e cosa ci aspetta in autunno.

Gerry Scotti non perde un colpo: la svolta di luglio

Dopo mesi di dominio Rai nel preserale e nell’access prime time, Pier Silvio Berlusconi ha cambiato passo. Dal 14 luglio, La Ruota della Fortuna è tornata a girare su Canale 5, affidata alla conduzione rodata di Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui. Il risultato? Techetechetè battuto e dati d’ascolto incoraggianti che fanno ben sperare in vista dell’autunno.

Una mossa calcolata, come sottolineato dallo stesso Berlusconi: “È in atto una profonda e graduale evoluzione”. Un’evoluzione che punta a rafforzare l’identità della rete anche nelle fasce più complesse, mantenendo viva la competizione con il primo canale Rai e testando nuovi format già nella stagione estiva.

Sarabanda torna con Papi ma si ferma ad agosto

Il 21 luglio è toccato a un altro cult della televisione italiana: Sarabanda. Il quiz musicale condotto da Enrico Papi ha registrato numeri più che discreti, avvicinandosi in alcune serate alla soglia del 20% di share. Tuttavia, non è riuscito a superare Reazione a Catena di Pino Insegno, che resta il programma leader della fascia preserale estiva.

Il ciclo estivo di Sarabanda si concluderà il 31 agosto, ma per Mediaset non è un addio. L’operazione ha dimostrato che il marchio è ancora forte e spendibile, e potrebbe tornare in futuro in forme nuove. Intanto, dal 1° settembre, Canale 5 giocherà d’anticipo: sull’ammiraglia Mediaset tornerà un programma amatissimo.

