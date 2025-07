Programmi Tv, colpo di scena nei corridoi Rai: mentre tutti scommettevano su un super VIP per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di cambiare le carte in tavola. Il nome che avrebbe fatto impazzire i fan era quello di Francesco Totti, ma il Pupone, ancora una volta, ha gentilmente declinato l’invito. E Milly? Non si è persa d’animo: invece di insistere, ha virato verso la figlia, la giovanissima e super seguita Chanel Totti. Un colpo di genio o solo strategia?

Totti rifiuta ancora, Chanel pronta a stupire: cosa bolle davvero in pentola?

La verità dietro le quinte è che Milly Carlucci non si lascia abbattere facilmente. Se il campione giallorosso non vuole ballare, perché non puntare sulla nuova generazione? Chanel, classe 2007, è già una star tra i teenager, e la sua eventuale presenza porterebbe una ventata di freschezza (e follower!) al talent show di Rai 1. Secondo quanto svela Gabriele Parpiglia nella newsletter Chicchi di Gossip, le trattative sarebbero ben avviate e il pubblico più giovane potrebbe avere una nuova beniamina in pista.

Chanel Totti non è solo “la figlia di”: la ragazza brilla già di luce propria grazie ai suoi social e all’entusiasmo dei suoi fan. L’ingresso nel cast di Ballando potrebbe essere la rampa di lancio ideale per mostrare il suo talento e, magari, rubare la scena a papà Francesco. Del resto, chi non vorrebbe vedere una Totti ballare il cha cha cha?

Non solo Chanel Totti: Milly pronta a stupire con altri nomi forti

Nel frattempo, tra i corridoi della produzione si rincorrono voci di altri nomi illustri che potrebbero entrare in pista, ma nulla è ancora ufficiale. Le bocche restano cucite, ma la suspense cresce tra gli appassionati di gossip e TV.

“Le trattative sono in corso”, scrive Parpiglia, lasciando intendere che la partita è tutt’altro che chiusa. Chanel potrebbe sfruttare questa occasione per uscire dall’ombra del celebre cognome e dimostrare di che pasta è fatta. Un debutto che promette scintille e che potrebbe rivoluzionare il pubblico di Ballando, attirando una marea di giovani spettatori.

Se da una parte c’è chi sogna di vedere la famiglia Totti in pista, dall’altra arrivano smentite a raffica. Flavio Insinna stronca i rumors con una battuta: “Non è vera la notizia che mi riguarda (parlo di Ballando con le Stelle). Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia anche senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro. 50/50. 60/40. 70/30. Buona giornataaa!“. Insomma, nessuna sorpresa (per ora) dal conduttore romano.

